Zvítězí loajalita? Forsberg chce zůstat Predátorem

Uf, to byla rychlovka, chtělo by se říct. Nashville vypadl hned v prvním kole play-off, na favorita z Colorada neměl nárok. Pozornost se tak nyní otáčí na administrativu. S blížícím se draftem a trhem s volnými hráči se začne kolo spekulací rozjíždět naplno. A nevyhne se ani hvězdnému Filipovi Forsbergovi.

Tomu po této sezoně končí smlouva. Na nové se zatím s organizací nedohodl, i proto byl před uzávěrkou přestupů reálný odchod. Nic takového se však nestalo a vypadá to, že Forsberg by si pokračování v Nashvillu dokázal představit.

„Cíl je vrátit se sem na podzim jako hráč Predators,“ potvrdil v týdnu švédský střelec, jenž ve žlutých barvách odkroutil už desátou sezonu.

Sedmadvacetiletý borec v základní části zářil jako kometa, nasbíral 84 bodů za 42 branek a stejný počet asistencí. V historických tabulkách organizace na něj v gólech ani bodech v play-off nestačí žádný hráč.

Úspěšný je i jeho tým, vždyť Nashville se do play-off dostal poosmé v řadě. „Zároveň je ale mým snem Stanley Cup,“ připomněl. „Věřím, že máme tým, který ho v budoucnu dokáže získat. Jsem si jistý, že jdeme správným směrem.“

Obě strany mají o prodloužení kontraktu zájem. Ostatně, vyjednávání během sezony opravdu probíhala. „Až do uzávěrky jsme v jednáních dělali progres, ale pak se to nějak zaseklo. Přirozeně, týmy se soustředí na hokej,“ dodal s pochopením v hlase. „Nepochybuji o tom, že se to zase rozjede.“

Forsbergovi letos končí šestiletý pakt na šest milionů dolarů ročně. Je jasné, že půjde po dlouhodobé smlouvě a po výrazném platovém navýšení. V době, kdy bylo během sezony jednání asi nejintenzivnější, se hovořilo o tom, že startovací roční částka je osm milionů dolarů.

„Dlouho jsem v téhle situaci nebyl,“ usmál se, když byl dotázán na pocity, že je bez smlouvy. „Poprvé to bylo jiné, to jsem byl chráněný volný hráč. Je to součást hokeje, musíte se s tím vypořádat.“

