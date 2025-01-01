Zůstává. O Budoucnosti Bradyho Tkachuka má jasno i jeho otec Keith

8. srpna 10:06David Zlomek
Zůstane kapitán Brady Tkachuk v Ottawě dlouhodobě? Fanoušci Senators sice doufají, ale v zákulisí se už nějaký čas šušká, že by mohla přijít podobná situace jako kdysi v Calgary a znovu by v hlavní roli byl člen rodiny Tkachukových.
Bradyho starší bratr Matthew tehdy Flames informoval, že nehodlá podepsat dlouhodobou smlouvu, a výsledkem byl trejd na Floridu, kde dnes září s dvakrát po sobě vyhraným Stanley Cupem. Ale že by měl Brady zamířit stejnou cestou? To podle otce obou hráčů rozhodně nehrozí.
„Nevěřte všemu, co slyšíte,“ řekl Keith Tkachuk pro Ottawa Citizen. „Po tom, co se stalo Matthewovi v Calgary, si teď každý automaticky myslí, že se to stane i s Bradym. Ale on miluje Ottawu. Je součástí komunity, tým roste, mají skvělou partu mladých hráčů a já nevidím jediný důvod, proč by odcházel.“
Senators se letos vrátili do play-off poprvé od roku 2017 a Tkachuk byl jedním z klíčových tahounů. V základní části nasbíral 55 bodů ve 72 zápasech, k tomu přidal 4 góly a 7 bodů v šesti utkáních proti Torontu. Po sezoně navíc reprezentoval USA na turnaji 4 Nations Face-Off, kde se poprvé po delší době sešel s bratrem Matthewem v jednom týmu. A právě spolupráce bratrů bude pokračovat i na olympiádě v roce 2026 v Itálii – oba byli zařazeni mezi prvních šest nominovaných Američanů.
„Znamená to pro mě všechno,“ přiznal Keith Tkachuk. „Vidět je spolu hrát na olympiádě, to je něco neuvěřitelného. Už na 4 Nations bylo vidět, jak si to užívali. Byla to radost sledovat.“
Brady má v Ottawě smlouvu do roku 2028 a není sám. Na dlouhodobých kontraktech v klubu zůstávají i Tim Stützle, Jake Sanderson, Dylan Cozens nebo gólman Linus Ullmark. To není základ pro výprodej, ale pro výstavbu.
„Brady chce být součástí toho, co v Ottawě vzniká. Fanoušci ho milují, město ho přijalo. Nevidím jediný náznak, že by měl touhu odejít,“ dodal Keith jasně.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.