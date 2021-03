Záskok za Francouze! Colorado našlo parťáka pro neprůstřelného Grubauera, lovilo v Buffalu

Už pětkrát vymazal soupeře, Philipp Grubauer vládne v čistých kontech NHL. Německý gólman potvrzuje, že když mu to zdraví zrovna dovolí, patří k brankářské špičce. Zranění tentokrát trápí v Coloradu jiného maskovaného muže, českého sympaťáka Pavla Francouze. Původně měl chytat už v únoru, jenže běží poslední ryze březnový týden a Francouz dál zůstává na listině dlouhodobě zraněných borců. Reakce Lavin? Očekávatelná, o víkendu přivedly posilu.

Pět nul?

To je parádní vizitka Grubauera. Poslední přidal v noci na neděli, kdy vymazal střelce Minnesoty. Tou dobou už věděl, že bude mít nového parťáka. Jonase Johanssona, od něhož se očekává, že zvládne pozici dvojky lépe než Hunter Miska.

Miska jako Francouzova náhrada selhal, k úspěšnosti zákroků 83,8 procenta asi netřeba příliš dodávat. Snad jen, že řečí analytických údajů si Miska vede ještě podstatně hůře, za očekáváními zůstává vskutku o parník.

Johansson, jehož Buffalo pustilo za šesté kolo v letošním draftu, má na první pohled také nevýrazná čísla (kryl 88,4 % střel soupeřů). Ale chytal za slabou a chybující obranou a průměrný gólman NHL by si na jeho místě nevedl zázračně lépe.

Proti Miskovi by měl být pětadvacetiletý brankář výrazným krokem kupředu. Mimochodem, Šavle měly v minulé sezoně na soupisce hned dva borce s příjmením Johansson, teď už nezbývá žádný. Známý forvard Marcus zamířil k Wild, Jonas posílil jejich rivaly

"V zámoří začínal v ECHL, propracoval se do AHL a tam loni válel. Pomáhal svým spoluhráčům vyhrávat zápasy, měl velmi dobrá čísla," chválí Johanssona coloradský kouč Jared Bednar. "Zapojíme ho do tréninků a uvidíme, jak na tom je."

The Hockey News o Johanssonovi píší, že má pravděpodobnost na úspěch v NHL 65 procent. Jinými slovy, čeká se od něj, že bude schopným náhradníkem, případně slabší jedničkou.

Avs si od něj, účastníka loňského Utkání hvězd v AHL, pro tento okamžik slibují jediné - kvalitní záskok za zraněného Čecha.

Mimochodem, zámořské weby uvádějí, že by se plzeňský rodák mohl vrátit zkraje dubna. Francouz má od loňského února v kapse dvouletou smlouvu, budoucnost má v tuhle chvíli jistou, ale už by se určitě rád postavil do branky a vrátil se ke svému řemeslu.

Johansson se pod Skalisté hory bleskově přesunul a v novém klubu už stihl úvodní trénink. Novinářům pak povídal: "Jsem nadšený z této příležitosti. Proti Coloradu jsem v únoru debutoval, teď jsem jedním z hráčů Avs."

