Zacha může Medvědům za rok pláchnout. Arbitráží hrozil kvůli půl milionu

Být v šestadvaceti svým pánem a vybírat si, kam v rámci NHL přestoupíte? To se poštěstí jen vyvoleným, Pavel Zacha se ovšem může do této málokdy vídané situace dostat. S bostonskými Medvědy se totiž dohodl pouze na roční smlouvě, po jejímž vypršení má nárok na status UFA (neomezeně volný hráč). Svérázný forvard, co pro velký hokej dozrával v Liberci, si plácl s tradičním klubem z Nové Anglie těšně před naplánovanou arbitráží, k níž se sám přihlásil.

Koho můžete v NHL mít za stropovou zátěž ve výši 3,5 milionu dolarů?

Třeba Patrice Bergerona s Davidem Krejčím dohromady. Nebo Zachu, samotného. To je na první pohled zarážející nepoměr, kterým se už pár hodin baví (nejen) čeští hokejoví fanoušci. A houfně tipují, o kolik bodů víc nasbírají zkušení mazáci než brněnský rodák s dělovou střelou zápěstím.

Takový pohled je lákavý, vtipný, ale také lehce zkreslující.

Krejčí se vrací po roce mezi extraligovými mantinely, což pro šestatřicetiletého plejera není ideální situace. Domácí soutěž je kvalitou podstatně níž než NHL, tempo snad ani nelze srovnávat. Za legitimní lze považovat obavy, jak na tom "Krech" bude.

Začne tam, kde v zámoří skončil, nebo se na něm negativně projeví línější extraliga i zub času? Ani bostonský generální manažer Don Sweeney nevlastní křišťálovou kouli, a tak šel cestou kontraktu s výkonnostními bonusy.

Ty mohou přihrát moravskému patriotovi až dva miliony. Tím pádem by výše zmíněná rovnice Zacha = Bergeron + Krejčí náhle neplatila.

S rezervou je ji potřeba brát i s ohledem na to, že Bergeron kývl na nabídku výrazně pod cenou, coby kapitán a duše Bruins nehraje v první řadě pro peníze, ale pro vidinu ještě jedné zteče za Stanley Cupem. Ani on navíc nepatří zrovna mezi benjamínky.

A pak je tu ještě jedno dovysvětlení k Zachově štědrému paktu, který mu navrch nabízí výše zmíněnou volnost.

Pokud vám přijde 3,5 milionu dolarů pro urostlého borce, co má za sebou řečí analytických údajů svou nejlepší sezonu (ostatně si udělal osobák i v počtu bodů), vězte, že mohl mít tři miliony v kapse automaticky. Tolik činila kvalifikační nabídka od New Jersey.

Zacha nepodepsal a byl vyměněn. Aby si pojistil svou budoucnost a upevnil vyjednávací pozici pro licitování s Medvědy, přihlásil se k arbitráži. Výsledek znáte: pár dní před naplánovaným slyšením si polepšil oproti zmíněnému návrhu Devils o rovného půl milionu.

Od chvíle, kdy Sweeney Zachu získal, bylo jasné, že šestka draftu roku 2015 pod tři miliony nepůjde. Že v takovém případě radši půjde otestovat svou cenu před soudce a to se solidními argumenty. A takové tahanice si v Bostonu chtěli ušetřit.

Bruins, respektive Sweeney, totiž netouží po nějakém humbuku, nemá zájem dělat vlny, nechce udělat přešlap, který by se mohl podepsat na ochotě Davida Pastrňáka podepsat. Tak to ostatně čte také Fluto Shinzawa z The Athletic, který vidí v Zachově příchodu další vábničku pro „Pastu“.

Jakékoliv debaty o tom, že si Zacha zaslouží nižší gáži, jsou tváří v tvář těmto detailům, jemně vzdálené realitě. Byť neodolatelné. Kolik byste mu dali vy?

