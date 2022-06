Wright si na NHL věří hned. Možná ale půjde jako dvojka

To, že má Shane Wright vysoké sebevědomí, je do očí bijící. Mladý borec nejde pro silná slova daleko. Jestli budou stejně silné jeho výkony na ledě, to se teprve uvidí. On sám míní, že by v NHL dokázal hrát hned. Je dost možné, že se mu to podaří, status jedničky mu ale může uzmout slovenský zázrak Slafkovský.

Wright však diplomaticky řekl, že už to není v jeho silách. „Moc by pro mě znamenalo, kdyby mě draftoval Montreal,“ vyznal se. „Ale už je to mimo mou kontrolu. Je to v rukách Canadiens. Samozřejmě, že bych šel z prvního místa rád.“

Jeho pozicí může mocně zatřást Juraj Slafkovský. Ten se v poslední době objevuje čím dál častěji na prvních místech predikcí. Nehraje pro něj však jeden podstatný fakt, a sice ten, že Canadiens dlouhodobě hledají centra. Mladý Slovák se však nejlépe cítí na křídle. Na rozdíl od Wrighta.

Wright kromě toho také hlásí, že by v NHL mohl hrát okamžitě. A nejen paběrkovat, ale mít okamžitý vliv na výkony týmu.

„Myslím, že jsem na to připraven. Fakt,“ potvrdil. „Z pozorování vím, že to bude rychlé. Určitě bude trvat, než si na to zvyknu. To bude asi největší překážka. Zvyknout si na tu rychlost a naučit se, jak to v lize chodí.“

Jako problém to však nevidí. „Když do toho v létě fakt šlápnu a povedou se mi oba kempy, myslím, že do ligy můžu skočit a hned být rozdílový,“ pravil upřímně. „Takhle bych to chtěl. Vlastně to beru jako cíl.“

Slafkovského naděje na první příčku stále žijí, zvlášť po povedeném světovém šampionátu, avšak Wright je Kanaďan, což rozhodně hraje roli. Navíc splňuje potřeby Canadiens. Na draftu už ale bylo překvapení několik…

