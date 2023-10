Vzor nejlepšího nováčka? Bergeron! Beniersovi už věští Selkeho trofej

Víte, kdo na jaře převzal Calder Trophy? Žádný tvrdý oříšek, viďte? Matty Beniers, výrazná, byť momentálně pod "druhákovou kletbou" hrající, postava Krakenů ze Seattlu. Vyneslo mu ji nespíš především 57 bodů, co v sezoně 2022/23 udělal, chválu si ovšem zaslouží i za jiné přednosti než produktivitu.

Vyrůstal v Nové Anglii.

Nedaleko Bostonu.

Jako fanoušek Medvědů.

A je tak logické, že se vzhlédl v dlouholeté opoře a v pozdějších letech i kapitánovi Bruins. V Patrice Bergeronovi. „Právě od něj jsem se toho snažil nejvíc odkoukat, napodobovat ho,“ povídá v rozhovoru pro NHL.com.

Ne že to nebylo znát. Vyrůstá z něj jeden z nejlepších všestranných forvardů NHL. Jeho hry bez puku si cení kouč Seattlu Dave Hakstol a všímají si jí mnozí další.

Ostatně v zámoří o něm už píšou: „Je považován za potenciálního budoucího vítěze Selkeho trofeje.“ Ceny, na kterou měl Bergeron prakticky monopol.

Vždyť ji vyhrál hned šestkrát, což je samozřejmě rekord NHL (druhý v pořadí je Bob Gainey se čtyřmi triumfy).

„Matt klade důraz na detaily. A má disciplínu, cítí velkou zodpovědnost za to, co předvádí na obou koncích kluziště. A na jeho hokeji je to znát,“ míní Hakstol.

Podobnosti s Bergeronem si všiml i bostonský kouč Jim Montgomery, který ikonu Medvědů vedl v její poslední sezoně.

„Na Beniersově hře bez puku vidím obdobné kvality jako u Bergerona,“ prohodil právě během minulého ročníku.

Přitakává i Jordan Eberle, další zásadní tvář Krakenů. „Je celkem vzácné, že sám sebe bere jako hráče, který by měl skvěle útočit i bránit. Není jako jiní kluci v jeho věku, co se vidí jako vítězové bodování a nejlepší střelci.“

Eberle věří tomu, že Beniers časem získá Selke Trophy. „Až ještě trochu zesílí a nasbírá další zkušenosti, tak to jednoznačně může dokázat.“

Mimochodem, Beniers si stihl proti Bergeronovi i zahrát. A hned dostal od svého idolu lekci. Z pěti vzazování vyhrál jediné. „Byl jsem bez šance,“ uznal.

I tak to pro talentovaného Američana byl splněný sen. A nezapomenutelný večer, i díky tomu, že z tribun přihlíželi jeho rodiče. Navíc ho mohla hřát výhra Seattlu 3:0.

A že se minulém ročníku nevítězilo v bostonské TD Garden zrovna snadno, asi netřeba dodávat.

