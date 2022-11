Vykročení levou nohou a nervozita při nováčkovském kolečku. Král se uvedl v NHL

„Vykroč levou, vykroč levou!“ Letitý rituál, při kterém Filip Král naskočí na led nejprve levou nohou, letěl hlavou šikovnému obránci s číslem 82 při jeho vůbec prvním startu v NHL.

Když na apríla v roce 2020 podepisoval tříletý kontrakt s Torontem, neměl tušení, kdy přijde den D a bude moci zúročit vše, co se naučil jako malý kluk na blanenském ledě, později pak i na tom brněnském.

Právě majitel Komety Libor Zábranský mu ukázal velký svět hokeje, vybral si ho, dal mu příležitost a Filip Král nezklamal. V Brně postupně vybojoval dorostenecký titul, seniorský titul, a to vše stihnul do svých sedmnácti let.

V sobotu v jednu hodinu ráno českého času pak přilepilo stovky, možná tisíce kamarádů, známých, fanoušků, ale hlavně rodina Filipa Krále své oči k obrazovkám.

Toronto se postavilo Los Angeles Kings, tedy Králům. Král proti Králům! „Vím, že si toho všiml Twitter, jinak v klubu nikdo neřeší, jak by se přeložilo do angličtiny mé jméno,“ usmívá se Filip Král.

Toronto absolvovalo sérii venkovních zápasů a až v průběhu tohoto tripu byl povolán, aby se zapojil. Sám tedy letěl za svým týmem v naději, že by už konečně mohl nastoupit v NHL. „Poslední hodina letu byla šílená, samé turbulence, tohle jsem ještě nikdy nezažil,“ vzpomíná Král na nečekaný zážitek. S létáním je jinak úplně v pohodě: „V letadle nespím, to bych musel být totálně unavený. Většinou se dívám na filmy či seriály.“

Den před zápasem s LA si po tréninku přečetl v kabině na nástěnce, že bude hrát. Tuto informaci mu pak osobně potvrdil i hlavní trenér. „Uklidňoval mě, že mám hrát svoji hru a hlavně, že si to mám užít,“ přibližuje Král moment, kdy se dozvěděl, že po šesti letech na kolbištích WHL a AHL okusí i metu nejvyšší.

Spoluhráči mu gratulovali, se všemi byl již dlouho předtím v kontaktu jak z přípravných zápasů, tak i jako hráč klubu AHL Marlies funguje ve stejném tréninkovém centru Toronta.

Filip Král zatím hraje většinu střídání přes ruku na pravé straně, ale vede si velmi slušně.



Několik povedených defenzivních zákroků + dostává prostor na oslabení. Účast na ledě 1-1, ale inkasovaný gól byl v oslabení.



Ale celkově Leafs ???? Matthews a Nylander téměř neviditelní. https://t.co/QLM7BIJDwH — Jiří Vítek (@JVitek94) October 30, 2022

Jako první se o premiéře v NHL dozvěděli rodiče a přítelkyně. Samozřejmě okruh informovaných se v čase zvětšoval, stejně jako gratulace, povzbudivé zprávy a přání. „Potěšilo mě i přání od trenéra Komety Jirky Horáčka a od mladého Libora Zábranského,“ poukázal Král i na svého parťáka z obrany, se kterým společně stavěli obranou zeď na klubové i reprezentační úrovni.

Při své premiéře proti LA Kings si užil i nováčkovské, předzápasové kolečko. Když totiž hráč debutuje v NHL, tak před plnou arénou obkrouží úplně sám celé hřiště a je pak už navždy zapsán jako ten, který to dokázal, který si splnil svůj dětský hokejový sen.

„Spoluhráči mě trochu hecovali, že mi seberou moji helmu a budu muset jít na led bez ní, ale to se jim nakonec nepovedlo. Když už jsem byl připravený, přišel pro mě vedoucí týmu a já si to šel užít. Tedy takový byl můj původní plán. Na ledě, kde jsem byl vážně sám, jsem si ale upřímně přál, aby už přijeli ostatní spoluhráči, trochu mě to rozhodilo,“ směje se Filip Král.

Na soupisce byl zapsán ve třetím obranném páru s velezkušeným Markem Giordanem, který v minulosti například nosil kapitánské céčko v Calgary Flames či byl historicky prvním kapitánem Krakenů ze Seattlu. „Skvělý hráč. Při zápase jsme na sebe často mluvili, v rychlosti jsme si řekli, když jsem něco udělal jinak nebo mě pochválil za dobrou hru,“ popisuje Král.

Ze zápasu v LA si Král zapsal jednu pěknou střelu a jeden plusový bod za účast při gólu Toronta, na ledě pobyl téměř třináct minut a vysloužil si i pozitivní hodnocení od trenéra, který Královu hru glosoval před americkými novináři.

Na detailnější zpětnou vazbu ale nebyl čas, za dvacet hodin čekalo na Toronto další utkání, tentokráte proti Kačerům z Anaheimu, při kterém Král strávil na ledové ploše o něco málo méně minut.

lol bless Filip Král



his fall paid off pic.twitter.com/4Xj3EtwtSN — Omar (@TicTacTOmar) October 31, 2022

A jaké je hodnocení samotného Filipa Krále po dvouzápasovém představení? „Oproti AHL je hra o dost rychlejší. Na druhou stranu jsou tu ti nejlepší z nejlepších a každý ví, co má hrát, kde přesně má stát, co může očekávat. Taktika od trenérů je detailně určená a my hráči musíme plnit úkoly a je jen a pouze na nás, jak se s tím popereme, co předvedeme. Samozřejmě jsem byl ze začátku nervózní, ale to rychle opadlo a já jsem hrál svoji hru.“

Kromě jiných skvělých soupeřů měl Král možnost vidět ve hře hvězdy, jako jsou například Kevin Fiala, Adrian Kempe, Anže Kopitar... „Já tohle neřeším. Nesleduji, zda je proti mně ten či onen hráč, možná by mě to znervóznilo. Raději se soustředím na sebe, na co nejlepší výkon pro tým,“ uzavírá Filip Král, který se bude i dále rvát o své místo na soupisce Maple Leafs.

Zítra se klub vrací domů a bude vyhlížet zápas s Philadelphií, při kterém sympaťák z Blanska samozřejmě nechce chybět.

