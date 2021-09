Virtanen a jeho životní přemety: Sexuální skandál, konec ve Vancouveru a teď úprk do Ruska

Turbulentní rok Jakea Virtanena pokračuje. Když kanadského forvarda na přelomu dubna a května obvinila žena s iniciály M. S. ze sexuálního zneužití, byl z toho poprask. Jako hrom. Vancouverští Canucks reagovali okamžitě, šestku draftu roku 2014 vyřadili z kádru. V červenci pak vyplatili juniorského mistra světa ze smlouvy. Co na tom, že Virtanen trvá na své nevině a tvrdí, že s ním M. S. měla před čtyřmi lety sex dobrovolně. Ze severoamerického prostředí, kde se jeho další hokejová budoucnost zdála nepředstavitelnou, mizí na starý kontinent. Plácl si s moskevským Spartakem.

Virtanen a KHL?

To spojení rezonuje v zámořském tisku už několik týdnů. Pětadvacetiletý borec měl mít na stole nabídku od SKA Petrohrad. Relativně skromnou, ve výši 60 milionů rublů. Nakonec ale na rok oblékne dres bývalého klubu Dominika Haška, Lukáše Radila nebo Robina Hanzla. Momentálně tam z českých krajánků působí Jakub Jeřábek.

Dost o Češích, zpět k Virtanenovi.

Sezona 2020/2021 znamenala v jeho podání velký ústup z dobytých pozic i bez onoho humbuku kolem obvinění ze sexuálního zneužití. Virtanen odehrál jen 38 zápasů, opakovaně se nevešel kouči Travisi Greenovi do sestavy. Z pochopitelných důvodů, důrazný útočník výkonnostně strádal a byl mezi mantinely jen svým stínem.

Za necelou čtyřicítku mačů zvládl jen pět bodů, což bylo oproti ročníku 2019/2020 naprosté fiasko. Vždyť tehdy se blýskl 18 góly a 18 asistencemi a vysloužil si první tučný kontrakt. Dvouletý, na 5,1 milionu dolarů. Právě z něj byl v červenci Kosatkami vyplacen. Roli nejspíš sehrály ztracená forma i zmíněný skandál.

Ať už bylo silnější motivací to první, či to druhé, Vancouver se zcela podle očekávání rozhodl s Virtanenem zpřetrhat vazby. Ten v jeho barvách odehrál 317 utkání. Nastřádal za ně rovnou stovku bodů. Dalších 16 partií a tři body přidal v bojích o Stanley Cup. Mimochodem, byl to právě celek ze západního pobřeží Kanady, kdo Virtanena před sedmi lety draftoval.

O restart kariéry se stále perspektivní hokejista pokusí v KHL. V technické lize, kde by mohl vynikat. Ze všeho nejraději by ale Virtanen očistil své jméno, podobně jako se to před časem povedlo Patricku Kaneovi. Bylo by to zásadní vítězství jak v osobní rovině, tak pro další sportovní život. Cestu zpět za velkou louži by bezesporu ulehčilo.

