VIDEO: Zpívající gólman! Subban si střihl hymnu, sklidil ovace, pochvaly i úsměvy

Když P.K. Subban před šesti lety přestoupil do Nashvillu, okamžitě si získal fanoušky. Jak? V jednom z barů zapěl slavnou hitovku Johnnyho Cashe Folsom Prison Blues, kterou má v repertoáru třeba i česká kapela Kabát. Vzít do ruky mikrofon se evidentně nebojí ani jeho mladší bratr Malcom. Před zápasem "svého" Buffala proti Chicagu, kde také působil, zazpíval americkou hymnu a zámořský web The Score ohodnotil jeho vystoupení slovem "epické".

Subban od ledna, kdy podstoupil operaci v horní části těla, pauzíruje. Nechytá.

Jeho skromná bilance čtyř mačů v barvách Sabres se možná už ani nerozšíří, každopádně v noci na sobotu v KeyBank Center zazářil. Lidé na tribunách byli v mnoha případech dojatí, když slyšeli, jak obstojně se pere s náročnou písní The Star-Spangled Banner.

Ovace na videu nepřeslechnete, stejně jako vám neuniknou úsměvy na tvářích Subbanových současných i bývalých parťáků. Některé rozesmál, jiné ohromil, další pobaveně zírali. Jeho výkon každopádně všichni ocenili mohutným aplausem hokejkami.

Subban setřásl trému a hlasem jako zvon rozbouřil tribuny:

Malcolm ukázal, že muzikální talent zkrátka mají v rodině. P.K. hrával na saxofon, svým zpěvem pak zaujal vícekrát, navíc předvedl i herecké vlohy dokonalou nápodobou Dona Cherryho. "Když vás někdo imituje, je to ta největší lichotka," prohodil tehdy legendární "Grapes".

P.K. samozřejmě Malcolma na sociálních sítích za přednes americké hymny pochválil. "Neuvěřitelná záležitost," napsal. Přidal se i někdejší spoluhráč sympatického gólmana Andrew Shaw. "Všechny ty popěvky v kabině Blackhawks se vyplatily."

Kdo ví, co by Subbanovu zpěvu řekl Jaro Slávik, z videa se každopádně stal virální hit, a tak se třeba dostane i ke slovenskému porotci.

A mimochodem, nebylo to poprvé, co Subban v dresu Šavlí okouzlil hokejový svět. Před Vánocemi vytáhl proti Evanu Rodriguesovi manévr, o kterém se doteď mluví jako o jednom z kandidátů na top zákrok sezony. Puk letící do buffalské klece tehdy vyrazil za zády lapačkou.

Lapačka za zády? "Je to můj zlozvyk. Naštěstí mi teď pomohl."

Byl to úchvatný moment, který jen tak neupadne v zapomnění. To samé platí také o čerstvé, zprvu lehce nervózní pěvecké epizodce.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

