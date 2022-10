Vegas i Rangers podruhé úspěšní, šampion padl v Calgary

Noc na pátek nabídla hned 10 utkání kanadsko-americké NHL. Hokejisté Rangers uspěli také ve druhém svém vystoupení v této sezoně, když na ledě Minnesoty vyhráli vysoko 7:3. Pozadu nezůstalo ani Vegas, které si také připsalo další dva body, avšak proti Chicagu se celkem natrápilo. Naopak týmy Washingtonu, Chicaga a Los Angeles podruhé v ročníku nebodovaly.

BUFFALO SABRES - OTTAWA SENATORS

4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Rozhodla druhá třetina

Ottawa, která do duelu v Buffalu možná nastoupila v roli mírného favorita, šla do vedení už v 11. minutě, kdy se trefil Brady Tkachuk. Šavle ale překlopily skóre na svou stranu ve druhé třetině. Po trefách Peterky a Dahlina si domácí drželi jednobrankový náskok až do poslední minuty, ve které se dvakrát do listiny střelců zapsal Victor Olofsson. Oba své góly vstřelil do prázdné klece.

Branky a nahrávky

25. Peterka (Cozens), 28. Dahlin (Krebs, Okposo), 60. Olofsson, 60. Olofsson (Ljubuškin) – 11. B. Tkachuk (Batherson, Brännström).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 36 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Craig Anderson (BUF) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 60:00

Anton Forsberg (OTT) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:01



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Craig Anderson (BUF) – 35 zákroků

2. JJ Peterka (BUF) – 1+0

3. Victor Olofsson (BUF) – 2+0

PITTSBURGH PENGUINS - ARIZONA COYOTES

6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Vejmelka hvězdy Pittsburghu nezastavil

Tučňáci od začátku do konce potvrzovali roli favorita. Úvod měli fantastický, když už v 6. minutě vedli o tři góly. Parta kapitána Crosbyho svůj náskok i nadále navyšovala a nakonec vyhrála 6:2. Právě Crosby byl vyhlášen hlavní hvězdou večera, když si zapsal tři kanadské body. Gólman Coyotes Karel Vejmelka musel odolávat třiapadesáti střelám soupeře.

Branky a nahrávky

2. Crosby (Guentzel, Letang), 5. Zucker (Heinen, Petry), 6. Guentzel (Rust, Crosby), 40. Malkin (Crosby, Letang), 56. Rust (Zucker, M. Pettersson), 58. Kapanen (Heinen, Carter) – 37. N. Ritchie (Gostisbehere, Moser), 45. N. Ritchie (Gostisbehere, Moser).

Statistiky

Střely na bránu: 53 – 28 | Přesilová hra: 2/6 – 2/5 | Trestné minuty: 12 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 47 zákroků, 6 OG, úspěšnost 88,7 %, odchytal 59:40

Tristan Jarry (PIT) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:28



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (PIT) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:16

Karel Vejmelka (ARI) – 47 zákroků, 6 OG, úspěšnost 88,7 %, odchytal 59:40

Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) – 1+2

2. Jevgenij Malkin (PIT) – 1+0

3. Nick Ritchie (ARI) – 2+0

PHILADELPHIA FLYERS - NEW JERSEY DEVILS

5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Dvougóloví Konecny s Frostem rozhodli

Philadelphia vkročila do sezony správnou nohou. Letci si na domácím ledě poradili s New Jersey, ačkoliv hosté měli střeleckou převahu. Zápas nasměrovali na stranu Philadelphie Travis Konecny a Morgan Frost, kteří se postarali o slepené góly v polovině řádné hrací doby. Ve třetí třetině tým z Pensylvánie potvrdil první dva body, nakonec zvítězil 5:2. Soutěžní premiéra Ondřeje Paláta v dresu Devils povedená nebyla i kvůli třem záporným bodům ve statistice +/-.

Branky a nahrávky

9. Allison (Provorov, DeAngelo), 31. Konecny (Hayes, Provorov), 32. Frost (Laczynski, J. van Riemsdyk), 42. Konecny (Hayes, DeAngelo), 59. Frost (Laczynski, J. van Riemsdyk) – 9. Holtz (Bratt, Mercer), 50. Severson (Bratt).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 37 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00

Mackenzie Blackwood (NJD) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:32



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:29

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:09

Tři hvězdy utkání

1. Travis Konecny (PHI) – 2+0

2. Ivan Provorov (PHI) – 0+2

3. Carter Hart (PHI) – 35 zákroků

NEW YORK ISLANDERS - FLORIDA PANTHERS

1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Vyrovnanou bitvu rozhodl Hörnqvist

První branka utkání padla až ve 33. minutě, kdy se trefil Luostarinen. Ostrované sice na začátku třetí periody vyrovnali, avšak poté se zaskvěl krásným obkroužením klece a ještě rychlejším zakončením velezkušený Patric Hörnqvist. V závěru ještě loňský nejlepší tým základní části potvrdil svou výhru brankou posily Matthewa Tkachuka.

Branky a nahrávky

44. Dobson (Nelson, Barzal) – 33. Luostarinen (Gudas, White), 44. Hörnqvist (Lomberg), 59. M. Tkachuk.

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) - 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:25

Sergej Bobrovskij (FLA) - 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 59:39



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) - 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě: 16:29

Tři hvězdy utkání

1. Eetu Luostarinen (FLA) – 1+0

2. Matthew Tkachuk (FLA) – 1+0

3. Noah Dobson (NYI) – 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - WASHINGTON CAPITALS

3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Washingtonu se začátek sezony nepovedl

Brankář Ilja Samsonov proti svému bývalému zaměstnavateli dokázal vychytat výhru 3:2. Ovečkin a spol. tedy padli také podruhé sezoně, tentokrát nestačili na Toronto. Po první části sice vedli, ale vyrovnání obstaral Järnkrok a rozhodnutí v čase 46:55 Auston Matthews parádní tečí rány Giordana.

Branky a nahrávky

7. Tavares (Rielly, Marner), 24. Järnkrok (Kerfoot, Rielly), 47. Matthews (Giordano, Sandin) – 10. Dowd (E. Gustafsson, T. van Riemsdyk), 14. M. Johansson (Oshie, Eller).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:59

Charlie Lindgren (MTL) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 56:31



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:57

Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR) - 1+0

2. John Tavares (TOR) - 1+0

3. Nic Dowd (WSH) - 1+0

MINNESOTA WILD - NEW YORK RANGERS

3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Jezdci řádí

Po výhře nad Tampou zdolal celek z New Yorku také Minnesotu. Parádní výkon předvedl především Artěmij Panarin, jenž jednu branku dal a na další tři přihrál. Právě on se podílel na všech třech gólech, které padly v první třetině. Minnesota se sice v rámci možností vzchopila, ale dobře hrajícím Rangers nakonec podlehla 3:7.

Branky a nahrávky

28. Zuccarello (Kaprizov, M. Foligno), 46. Boldy (Middleton), 47. Boldy (Dumba) – 5. Kreider (Zibanejad, Panarin), 17. Fox (Lafreniere, Panarin), 20. Panarin (Lafreniere, Trocheck), 37. Chytil (Fox, Goodrow), 45. Trocheck (Panarin), 46. Kakko, 55. Kreider (K. Miller, Zibanejad).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 35 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 19 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MIN) – 28 zákroků, 7 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 58:51

Igor Šesťorkin (NYR) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:19



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:47

Tři hvězdy utkání

1. Artěmij Panarin (NYR) - 1+3

2. Adam Fox (NYR) - 1+1

3. Matt Boldy (MIN) - 2+0

NASHVILLE PREDATORS - DALLAS STARS

1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Návrat domů Predátorům nevyšel

Po dvou výhrách v Praze se Nashville poprvé představil doma. Stars ale předvedli výtečné dvě třetiny, po kterých vedli 3:0. Když navíc ve třetí periodě zvýšil Johnston, nebylo co řešit. Johansen sice ve 45. minutě poprvé překonal Oettingera, ale další branky už domácí nepřidali.

Branky a nahrávky

45. Johansen (Tolvanen) – 3. Marchment (Seguin), 19. Marchment (Lundkvist, Seguin), 40. Pavelski (Hintz, J. Robertson), 45. W. Johnston (Seguin, R. Suter).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 29 | Přesilová hra: 0/5 – 2/4 | Trestné minuty: 13 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 58:13



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 14:09

Tři hvězdy utkání

1. Mason Marchment (DAL) – 2+0

2. Tyler Seguin (DAL) – 0+3

3. Jake Oettinger (DAL) – 31 zákroků

CALGARY FLAMES - COLORADO AVALANCHE

5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Kadri obral „své“

V létě slavil Nazem Kadri s Coloradem Stanley Cup, nyní poprvé nastoupil proti svým bývalým spoluhráčům. Nebyl ústřední postavou utkání, ale asistenci si připsal na rozhodující trefě Tylera Toffoliho, která padla na začátku třetí třetiny. O chvíli později hokejisté Flames vedli o čtyři góly, avšak Colorado se ještě vzchopilo. Svou první prohru v sezoně v poměru 3:5 ale neodvrátilo.

Branky a nahrávky

12. B. Ritchie (Lucic, Weegar), 23. Dubé (Mangiapane), 35. R. Andersson (Weegar), 42. Toffoli (Kadri, R. Andersson), 43. E. Lindholm (Huberdeau) – 2. Byram (D. Toews, MacKinnon), 44. MacKinnon (Francouz), 52. Ničuškin (Rantanen, Lehkonen).

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 25 | Přesilová hra: 2/5 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Pavel Francouz (COL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 57:38



Československá stopa v utkání

Pavel Francouz (COL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 57:38

Lukáš Sedlák (COL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:44

Tři hvězdy utkání

1. MacKenzie Weegar (CGY) – 0+2

2. Dillon Dubé (CGY) – 1+0

3. Rasmus Andersson (CGY) – 1+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - CHICAGO BLACKHAWKS

1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Souboj brankářů vyhrál Thompson

Gólově nejchudší utkání dnešního programu rozhodl mladík Paul Cotter v polovině prostřední dvacetiminutovky. Zaskvěli se především oba brankáři, přičemž Logan Thompson sedmadvaceti zásahy vychytal čisté konto. Vegas tedy po výhře v Los Angeles zvládlo i své druhé utkání, naopak Chicago podruhé padlo.

Branky a nahrávky

29. Cotter (Whitecloud).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:54

Alex Stalock (CHI) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, odchytal 58:14



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Logan Thompson (VGK) – 27 zákroků

2. Paul Cotter (VGK) – 1+0

3. Alex Stalock (CHI) – 36 zákroků

LOS ANGELES KINGS - SEATTLE KRAKEN

1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Seattle bodoval i podruhé

V prvním utkání Kraken v prodloužení podlehli Anaheimu 4:5, nicméně náladu si zlepšili na ledě Los Angeles, kde dokázali vyhrát 4:1. Oba celky v úvodních osmi minutách skórovaly, avšak ze strany Kings to bylo vše. Seattle ve druhé třetině vstřelil z hokejek Taneva a Wennberga dva góly, na které Kopitar a spol. reagovat nedokázali. V závěru přidal gól do prázdné brány Larsson.

Branky a nahrávky

8. Iafallo – 6. Schwartz (Eberle, Burakovsky), 27. B. Tanev (Borgen), 34. Wennberg (Beniers, Bjorkstrand), 59. Larsson.

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 22 | Přesilová hra: 1/5 – 1/6 | Trestné minuty: 21 – 19

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:59

Martin Jones (SEA) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. André Burakovsky (SEA) – 0+1

2. Alex Iafallo (LAK) – 1+0

3. Martin Jones (SEA) – 26 zákroků

