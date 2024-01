Úspěch, neúspěch? Nevím, ale užívám si to tu, září Karlsson

Bylo z toho velké haló, jak by také ne. Erik Karlsson budí vášně, s čímž ale v Pittsburghu počítali. On sám to moc neřeší. Produktivitu z minulé sezony sice nezopakuje, nicméně po boku Sidneyho Crosbyho či Krise Letanga je nadšený.

"Je to pro mě skvělá zkušenost," řekl Karlsson, jenž si zatím v 39 zápasech připsal 28 bodů. "Přijít sem a vstoupit do tak exkluzivního klubu, jaký tu podle mě mají, s hráči, které tu po celou dobu měli, a s tím, čím si prošli a co dokázali. Moc se tu bavím, jsem nadšený, že můžu být součástí toho všeho. Zároveň se mohu podělit o zkušenosti, které mám já."

Před pár dny díky asistenci Karlsson předstihl Borje Salminga v počtu bodů v pořadí obránců narozených ve Švédsku, teď už hledí jen na Nicklase Lidströma.

"Myslím, že po celý ročník jsem poměrně konzistentní," řekl Karlsson o své dosavadní sezoně. "Stáváme se týmem, který má své automatismy. Myslím, že posledních pět týdnů hrajeme dobře. To pomáhá každému, aby se cítil lépe,“ narazil na poslední bilanci 9-3-1.

Karlsson se přizpůsobil. Není hlavní hvězda, běžně je zařazován do druhé obranné dvojice, v průměru ale tráví i tak na ledě 24:22 minut, což je v týmu Penguins druhý nejvyšší čas po Krisi Letangovi.

"Hned jsme si padli do noty," řekl na jeho konto Letang. "Znali jsme se z předchozích akcí, z All-Star Games. Tak nějak jsme zůstali v kontaktu. Když sem přišel, věděl jsem, co mám očekávat. Věděl jsem, jaký je to hráč a jaký je to člověk. Bylo to snadné."

I Letang ale musel ustoupit. Karlsson si vyžádal Letangovo místo na modré čáře první přesilovkové jednotky. V tréninkovém kempu Pittsburgh experimentoval s Letangem na levém křídle, než ho vysunul do druhé jednotky.

"Uvědomujeme si a uznáváme, že když máte dva takové hráče, elitní obránce, kteří hrají v klíčových situacích, budou se muset o zátěž podělit," řekl trenér Mike Sullivan. "Myslím, že tito kluci odvedli skvělou práci, když se obětovali pro tým a rozdělili si zátěž. Jak jsem jim řekl ještě před začátkem sezony, pokud se nám to podaří, máme dva elitní obránce, kteří budou dohromady na ledě skoro celý zápas. To dává týmu mnohem větší šanci vyhrávat. Kluci dali na první místo tým a je to vidět.“

Bude z toho pohár?

