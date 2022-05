Turbulentní sezóna DeBruska. Přestup si nevydupal, teď je v první lajně

Jake DeBrusk zažívá hodně divokou sezonu. V listopadu seděl dokonce na tribuně, když krátce na to vyšlo najevo, že vedení Bostonu oficiálně požádal o výměnu. Spekulace o jeho odchodu se táhly až do uzávěrky přestupů. Kanadský útočník však vyměněn nebyl, místo toho hraje v prvním útoku.

Fanoušky překvapilo i oznámení, že DeBrusk dokonce podepsal novou smlouvu na dva roky. Podle mnohých to bylo z důvodu, aby šel lépe vyměnit. Jak však víme, v dresu Bostonu zůstal. Tedy alespoň pro tuto sezonu.

A do play off půjde jako člen prvního útoku. Do toho ho zařadil kouč Medvědů Bruce Cassidy. Ukázalo se, že šlo o mistrovský tah. DeBruskovi se totiž vedle Bergerona a Marchanda nadmíru daří.

„Všichni tři šlapou. On je přínos pro ty dva, oni zas pro něj. Odráží se to i na jeho výkonech. Na ledě je platný všude, přesně to jsme po něm chtěli,“ povídal trenér novinářům. „V každém zápase vypadá jako právoplatný hráč prvního útoku.“

Největší problém, který Cassidy se svým útočníkem měl, byl DeBruskův herní projev, když DeBrusk mnohdy vypadal, že ho daný souboj ani nezajímá. Do zápasu nedával všechno. I to byl důvod, proč skončil na tribuně.

Hodně expertů i fanoušků se shodovalo, že změna prostředí by DeBruskovi prospěla. Po plodných sezonách totiž ve zkráceném ročníku zaznamenal pouze čtrnáct bodů a nijak nezářil ani na podzim. Jakmile byl ale poslán k Bergeronovi, naprosto pookřál.

Od konce února, kdy spolu hrají, nastřílel pětadvacetiletý borec šestnáct branek a přidal osm asistencí v jednatřiceti zápasech. „Odvádí skvělou práci,“ dodal Cassidy.

Otázkou je, co bude dál. Veškerá pochopitelnost se pochopitelně upírá na play off, nicméně je jasné, že se jeho budoucnost bude v létě řešit. I přes nový kontrakt totiž svou žádost o přestup nestáhnul.

