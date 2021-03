Trable s covidem. Snad začneme zítra trénovat, zní z Bostonu

Boston má od 18. března problém. Právě v onen den byl na covid listinu zapsán Sean Kuraly. Hned další den se připsala jména Pastrňák, Krejčí, DeBrusk a Smith. Neví se však, jestli jsou sami nakaženi, nebo se jenom dostali do kontaktu s někým, kdo nemoc opravdu má. Don Sweeney, generální manažer Bruins, doufá, že se jeho tým po dvou odložených zápasech ve středu vrátí na led.

Hned na čtvrtek je totiž naplánován další duel, Bruins by měli hrát s Islanders. Tedy jestli jim to liga povolí a projdou veškerými kontrolami. „Ještě nám zbývá překonat dost překážek k tomu, aby bylo všechno OK,“ řekl Sweeney.

Boston udělal všechno proto, aby k možnému rozšíření nedošlo. Zatímco tým odcestoval z Buffala, kde odehrál poslední zápas, klasicky letadlem, pětka hráčů na covid listině byla do Bostonu převezena auty.

„Je potřeba být opatrný. Vidíte to i u ostatních týmů, které musely mít pauzu jako my,“ komentoval dění Sweeney. „Budeme se i nadále řídit podle lékařů a jejich doporučení. Musíme doufat, že co nejvíce z nás bude negativních.“

Pokud všechno půjde podle plánu, Bruins se ve středu vrátí na led a ve čtvrtek v TD Garden naskočí proti Islanders. „I kdybychom ten zápas odehráli, nebude to normální,“ je mu jasné. „Chybí klasická příprava, pořád čekáme, než dojdou výsledky a podobně. Stresující je to ale nejen pro nás, zažívají to všichni. Nejtěžší je to zvládat v hlavě.“

Klid v hlavě bude potřeba i při blížící se uzávěrce přestupů, jež je naplánovaná na 12. duben. Cíl sezony je totiž jasný, a sice Stanley Cup. Výsledky ale letos nejsou nejlepší, zároveň Bruins trápí velká marodka. Posuďte sami: Brandon Carlo, Ondřej Kaše, Jeremy Lauzon, Kevan Miller, Tuukka Rask, Jarred Tinordi, John Moore a Trent Frederic.

„Rozhodneme se podle toho, jak na tom zrovna budeme výkonnostně i zdravotně. Nebudu říkat, že nechceme nikoho přivést, protože bych lhal. Možná nám ale změní názor uzdravení hráči,“ připomíná rozsáhlou marodku.

Jako zkušený funkcionář ale ví, že letos to bude úplně jiné než kdy předtím.

„Na trhu bude dost zajímavých jmen. Ale je toho pro všechny moc – zranění, výkony jednotlivých týmů, správné načasování výměny. Navíc se nikam neposunul platový strop,“ pokrčil na závěr rameny.

