Thompson zničil Red Wings 6 body! Kings obrali trápící se Blues

Dnes v noci byly na programu pouze tři duely. Buffalo se postaralo o demolici Red Wings, Kings pak odvezli body z ledu trápících se Blues.

BUFFALO SABRES - DETROIT RED WINGS

8:3 (1:0, 3:2, 4:1)

Sabres deklasovali Red Wings

Detroit se po celkem solidním vstupu do sezóny vrací do starých kolejí. Dnes tvrdě narazil na ledě Buffala. A hodně tvrdě. Sabres soupeře přestříleli vysoko 46:18 a nedali týmu s hojnou českou účastí příliš mnoho šancí. Detroit se sice ve třetí třetině ještě nadechoval, ale marně. Fantastickou noc zažil hlavně Thompson, který zaznamenal hattrick a 3 asistence k tomu.

Branky a nahrávky

17. Thompson (Skinner, Fitzgerald), 26. Quinn (Thompson, Okposo), 35. Skinner (Thompson), 39. Thompson (Tuch, Okposo), 53. Dahlin (Mittelstadt, Thompson), 55. Cozens (Power, Peterka), 56. Thompson (Skinner, Dahlin), 60. Asplund (Krebs, Girgensons) – 22. Määttä (Copp, Hronek), 40. Perron (Veleno, Seider), 45. Larkin

Statistiky

Střely na bránu: 46 – 18 | Přesilová hra: 2/3 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Eric Comrie (BUF) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,33 %, odchytal 60:00

Alex Nedeljkovic (DET) – 38 zákroků, 8 OG, úspěšnost 82,61 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, čas na ledě 13:04

Filip Hronek (DET) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, čas na ledě 22:00

Filip Zadina (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, čas na ledě 14:14



Tři hvězdy utkání

Tage Thompson (BUF) – 3+3

Jeff Skinner (BUF) – 1+2

Jack Quinn (BUF) 1+0

CAROLINA HURRICANES - WASHINGTON CAPITALS

3:2 sn. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0)

Carolina zvládla nájezdy lépe

Poměrně vyrovnaný duel se přeléval ze strany na stranu a nakonec po základní hrací době neskončil. Rozhodovat tak musely až samostatné nájezdy, ve kterých se prosadil na domácí straně Burns a Svečnikov, na hostující pouze Kuzněcov.

Branky a nahrávky

5. Noesen (Burns, Nečas), 36. A. Svečnikov (Stastny, Nečas), rozh. náj. A. Svečnikov – 22. D. Strome (Jensen, Sheary), 29. Ovečkin (E. Gustafsson, Kuzněcov)

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 20 | Přesilová hra: 1/6 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 64:54

Darcy Kuemper (WSH) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 64:44



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+2, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:34

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:35



Tři hvězdy utkání

1. Stefan Noesen (CAR) – 1+0

2. Martin Nečas (CAR) – 0+2

3. Jaccob Slavin (CAR) – 0+0

ST. LOUIS BLUES - LOS ANGELES KINGS

1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

Katastrofální vstup do druhé třetiny stál St. Louis zápas

Zápas byl od začátku až do konce vyrovnaný, na střely to skončilo 28:30. Jenže domácí nepodchytili vstup do druhé třetiny, kdy za 6 minut dostali hned 4 góly. Kings nakonec vezou cenné dva body a Blues pokračují v šílené formě, momentálně mají 0 bodů za posledních pět zápasů.

Branky a nahrávky

31. Toropčenko (Barbašev, Acciari) – 14. Vilardi (Fiala, Kempe), 24. Grundström (Kupari, Fiala), 26. Kopitar (Vilardi, Doughty), 28. Kaliyev (T. Moore, Arvidsson), 30. Grundström (Fiala, M. Roy)

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 14 zákroků, 5 OG, úspěšnost 73,7 %, odchytal 29:59

Thomas Greiss (STL) – 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 29:28

Jonathan Quick (LAK) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:42



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Fiala (LAK) 0+3

2. Carl Grundström (LAK) 2+0

3. Gabriel Vilardi (LAK) 1+1

