Těžké dilema! Montreal stojí na křižovatce: Nechat, nebo prodávat?

Montreal Canadiens mají po první polovině sezóny solidní bilanci 19-18-3 a nacházejí se na důležitém křižovatce před březnovým termínem pro konec výměn. Po pondělním vítězství 5:4 po prodloužení nad Vancouverem Canucks se Canadiens dostali na druhou pozici pro divokou kartu ve Východní konferenci. Což zásadně mění náladu i situaci.

Nedávný vzestup týmu, kdy vyhráli osm z posledních deseti zápasů, komplikuje jejich přístup k obchodnímu trhu. Tento úspěšný úsek nebyl po rozpačitém začátku sezóny s bilancí 11-16-3 vůbec očekáván.

Podle Dennise Bernsteina z The Fourth Period Canadiens nemají v plánu spěchat s rozhodnutími a zvolí vyvážený přístup, než se rozhodnou, zda budou prodávat, nakupovat, nebo zůstanou nečinní.

V rozhovoru na TSN Bernstein nastínil faktory, které ovlivní strategii Montreal Canadiens před termínem výměn.

„Pokud budete tři body za pozicemi na play-off těsně před termínem výměn, asi nebude důvod prodávat," řekl Bernstein, když byl dotázán, za jakých podmínek by Canadiens neprodávali. „Výjimkou by samozřejmě bylo, kdyby někdo nabídl první kolo a skvělého prospekta za Davida Savarda. Pokud by pak někdo jiný nabídl dvě druhá kola za Jakea Evanse, pravděpodobně by to taky vzali. Záleží na tom, co trh nabídne."

V kádru Canadiens jsou k dispozici hráči, kteří by mohli být obchodováni, jsou jimi zmiňovaný veterán Savard, útočník Evans a obránce Mike Matheson. Každý z těchto hráčů by však mohl ovlivnit snahu týmu o postup do play-off, po kterém v Montrealu po protrápených letech touží.

Pro generálního manažera Kenta Hughese bude klíčové vyvážit krátkodobé a dlouhodobé perspektivy klubu, ale současná pozice týmu mu dává šanci zvolit opatrnou strategii a vyčkat.

„Koukněte se na ten tým a situaci… Opravdu by bylo v nejlepším zájmu někoho prodávat?“ zamýšlel se Bernstein. „Nemyslím si, že Hughes má v úmyslu prodávat. Tým je teď těsně u play-off. A kdo ví, co se ještě může stát.“

