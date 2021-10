Štědrý Dubas. Maple Leafs uzavřeli další tučnou smlouvu, kdo půjde z kola ven?

Bývají kritizováni za to, že s hráči uzavírají až příliš dlouhé smlouvy a své hokejisty přeplácí. Toronto však jde i nadále svou cestou, což dokazuje i čerstvý podpis Javorových listů. V Ontariu se předběžně domluvil na novém kontraktu obránce Morgan Rielly.

Nechtějí jej ztratit zadarmo.

Maple Leafs se nevyplácelo držet hráče i za cenu toho, že o ně další léto přijdou. Příkladem je Zach Hyman, který po vypršení smlouvy v Torontu podepsal s Edmontonem. Klubu z Ontaria se ani s ním v sestavě nepovedlo udělat v play-off úspěch a navrch o kanadského forvarda přišel bez náhrady.

Aby se podobný scénář neopakoval, rozhodl se generální manažer Kyle Dubas a tým kolem něj podepsat obránce, který by příští rok mohl být nechráněným volným hráčem.

Teď je ale jasné, že Morgan Rielly se nikam stěhovat nebude. Sedmadvacetiletý bek, který strávil v modrém dresu celou svou dosavadní kariéru, kývl na osmileté prodloužení kontraktu. Nová smlouva má hodnotu 60 milionů dolarů, průměrně tak zatíží platový strop klubu 7,5 miliony ročně.

„Cítím se velmi dobře. Cítil jsem se tak i během tréninkového kempu. Nechtěl jsem se tím zabývat, ale měl jsem pocit, že se to v nějaký okamžik vyřeší. Snažíte se ale na to úplně nemyslet. Způsob, jakým se to z obou stran vyřešilo, byl super,“ říká Rielly.

Nejdéle sloužící hráč v kádru Toronta je pro mužstvo Sheldona Keefeho důležitý jak na ledě, tak mimo něj. Svědčí o tom i video z tréninku, na němž šéf lavičky Maple Leafs oznámil novinku ohledně obránce se čtyřiačtyřicítkou na zádech.

Rielly news announced to team at end of practice @BarDown pic.twitter.com/MBuNDHjNHr — Mark Masters (@markhmasters) October 29, 2021

„Morgan předvádí vyrovnané výkony. Je to skvělý člověk, který jde příkladem. Tvrdě pracuje a chce se zlepšovat. Věřím, že tahle dohoda s ním dobře zestárne, jak se říká. Vkládáme do něj velkou důvěru, doufáme, že bude podávat během tohoto období dobré výkony,“ hlásí generální manažer Kyle Dubas.

Jedno je ale jisté, se stejnou sestavou budou příští rok Maple Leafs pokračovat jen těžko. Platový strop je neúprosný a s novou Riellyho smlouvou bude muset někdo z kola ven. Nabízí se třeba odchod Alexandera Kerfoota, jenž by uvolnil 3,5 milionu dolarů.

Tučné smlouvy Mitche Marnera či Williama Nylandera bude složité vyměnit, nicméně ani jejich přesun není zcela vyloučen. Uvidíme, jak to v Torontu vyřeší.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+