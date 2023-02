Skončilo to Horvatem? Canucks přemýšlí o dalších výměnách

Sotva se veřejnost stihla smířit s výměnou Horvata, v kuloárech se ještě více začaly řešit další změny, které by mohly Kosatky potkat. Všude se začínají objevovat jména Brocka Boesera a Thatchera Demka.

Nebylo by to poprvé, co je právě Brock Boeser na radaru ostatních celků NHL. Spekulace o jeho přestupu několikrát plnily stránky věhlasných zámořských webů. Po jeho prodloužení s Vancouverem situace na chvíli utichla, ale po nezdarech Canucks a s blížícím se koncem přestupního termínu je toto ožehavé téma opět na stole. Navíc se vyrojila i informace o případném stěhování Thatchera Demka.

Kosatky daly podle dostupných informací vědět své konkurenci, že každá z nabídek na výměnu bude zvážena. A právě o amerického křídelníka mají celky pomýšlející na úspěch v bitvě o Stanley Cup eminentní zájem. Boeser se postupně vrací do své herní pohody. Už teď má na svém kontě po jednačtyřiceti duelech skoro tolik asistencí jako za loňskou sezónu.

Zde se ovšem nacházíme v úplně jiné situaci než u Horvata. Oproti vyměněnému kapitánovi má totiž 185 centimetrů měřící útočné eso smlouvu i na další dva roky. Případná protistrana tedy neposílí pouze na vyřazovací část, ale bude mít jistotu, že jí nově získaný článek do sestavy po skončení sezony nepláchne. Samozřejmě to má ale podstatné mínusy. Kontrakt, který tomuto šikulovi po následující dva ročníky poběží, má hodnotu 6,65 milionů dolarů. To je pořádná zátěž na platový strop a málokdo si ji bude moci dovolit.

Rozhovory probíhají, ale pravděpodobnost, že dopadnou, není moc vysoká, jelikož by muselo dojít k určitému kompromisu, který by zabezpečil, že se obchodní partner nedostane do problémů s platovým stropem. Vancouver by tedy ve výměně zastal výraznou roli, aby ulevil platovému stropu druhé strany. O křídelníka projevili zájem v New Jersey a Minnesotě. Oba zainteresované celky by ale potřebovaly pomoci s výší jeho kontraktu a Ďáblům by jeho angažování pořádně svázalo ruce při letním podepisování.

Co se týče Demka, tak tam hraje velkou roli jeho náchylnost na zranění. Smlouvu má na další tři roky a plat 5 milionů dolarů může a nemusí odradit. Trápí jej ale zranění a letos naskočil pouze do 15 duelů. Z nich nemá žádné oslnivé statistiky a spíše se trápil. Mluví se o jeho stěhování po konci sezony. Tým, který by se jej snažil získat, by ale hodně riskoval, jelikož by spoléhal nejen na návrat jeho formy z minulých let, ale také na to, že se opět na delší dobu nezraní. K tomu si ještě připočtěte protihodnotu, co by v trejdu musela putovat na opačnou stranu.

Více je tedy pravděpodobná výměna útočníka, jehož cenu zvedá držení hokejky na pravou stranu. Canucks jsou návrhům na případnou výměnu otevřeni, ale jejich nároky na kompenzaci nejsou vůbec malé.

