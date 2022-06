Skončí Perron v St. Louis? Prvotní jednání údajně nedopadlo

Čtyřiatřicetiletý křídelník David Perron odehrál v dresu St. Louis už jedenáct sezón. Velkou měrou se podílel na historickém triumfu Blues v roce 2019, nicméně v současné chvíli se zdá být jeho budoucnost v organizaci velmi nejistá.

St. Louis ukázalo na Perrona v závěru 1. kola draftu 2007. Hned po něm se stal členem hlavního týmu, na farmě za svou kariéru dokonce neodehrál jediné utkání. V létě 2013 zamířil do Edmontonu, který jej o rok později vyměnil do Pittsburghu. Rodák ze Sherbrooke nastupoval i za Anaheim a Vegas. Do St. Louis se už dvakrát vrátil.

V posledních čtyřech sezónách patřil mezi opory mužstva. Pro vedení klubu byl výhrou, poněvadž ročně brával jen 4 miliony dolarů. S ohlédnutím na poměr cena/výkon si v St. Louis mohli lebedit.

Dohromady s play-off Perron nasbíral v uplynulých čtyřech sezónách 259 kanadských bodů v 298 zápasech. Parádní bilance!

Není divu, že si krátce po svých čtyřiatřicátých narozeninách touží vydělat více. Rád by dostal čtyřletou smlouvu, avšak u generálního manažera Douga Armstronga zatím nepochodil. Ten mu nabízí dvouletý kontrakt za mnohem nižší plat, než sám Perron očekával.

Ačkoliv ještě 31. května vedení Blues označilo setrvání Perrona za jednu z priorit, nyní je situace spíše nakloněná tak, že si obě strany půjdou vlastní cestou.

Bluesmani mají směrem k nové sezóně pod platovým stropem k dispozici jen devět milionů dolarů. Pokud nedojde k dohodám, společně s Perronem se nechráněnými volnými hráči stanou brankář Ville Husso, obránce Nick Leddy a útočník Tyler Bozak.

Podepsáno zatím nemají ani chránění zadáci Niko Mikkola a Scott Perunovich. Vedení Blues musí zároveň myslet na budoucnost, poněvadž přesně za rok budou končit smlouvy i Vladimiru Tarasenkovi, Ivanu Barbaševovi či Ryanu O'Reillymu.

Hokejisté St. Louis se ze své „zlaté generace“ pokusí ještě něco vytěžit. V letošním ročníku došli do konferenčního semifinále, kde se v šesti zápasech museli sklonit Coloradu. Jestli se v kádru celku z Missouri objeví i Perron, je momentálně ve hvězdách. Zatím to vypadá, že štěstí půjde zkusit jinde.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

