Seattle nezopakuje skvělou jízdu Vegas. Poslední výhru zaznamenal před měsícem

Snad každý hokejový fanoušek si pamatuje, jak Golden Knights v sezoně 2017/18 vstoupili do NHL účastí ve finále Stanley Cupu, což se žádnému jinému týmu při jeho premiérové sezoně nepovedlo. A nějakou chvíli ani nepovede. Krakeni zapisují jednu porážku za druhou a již v polovině sezony mají play-off prakticky mimo dosah.

Dnes v noci přibyla na konto Seattlu již devátá porážka za sebou, tentokrát padl poměrem 1:3 proti Los Angeles. A my rozhodně neznáme jednoznačnou odpověď, proč tomu tak je. Kraken si přece jen na rozšiřovacím draftu vybrali poměrně slušné hráče, disponuje i dobrými gólmani, tak v čem je problém?

„V celém zápase jsme tvrdě bojovali,“ popisoval poslední porážku hlavní kouč David Hakstol. „Byl to přesně takový zápas, jaký jsme očekávali. Nejspíš rozhodlo, že soupeř lépe operoval v předbrankovém prostoru, což se nám tolik nedařilo. Potřebovali jsme být dnes důslednější, měli jsme klást větší váhu na souboje o puk, abychom ho mohli častěji držet.“

Poslední dobou Seattle stagnuje hlavně směrem dopředu, i když má opravdu slušná jména. Jordan Eberle poslední sezony táhl Islanders, Joonas Donskoi pravidelně bodoval v Coloradu, Yanni Gourde Tampě pomohl k zisku dvou Stanley Cupů. A takto bychom mohli ještě nějakou chvíli pokračovat. Když se ale dali dohromady takoví hráči, tak to očividně nefunguje.

Potřebují ještě nějaký čas na sehrání? Přece jen už na to bylo 37 zápasů, což není úplně málo. Avšak spíše to vypadá, že hlavní trenér stále nenašel ideální složení formací, protože útočníci Seattlu se v posledních čtyřech zápasech prosadili jenom čtyřikrát. V každém případě se navíc prosadil jiný forvard, což jen ukazuje na to, že prostě chybí vyložený tahoun, který by rozhodoval zápasy.

Nejvíce bodů má na kontě podle očekávání Jordan Eberle, který jich zaznamenal 24 (12+12). Avšak hned za ním je Jared McCann, Jaden Schwartz nebo Alexander Wennberg. Seattle tak opravdu nemá útočníka, který by dokázal rozhodovat zápasy. Nikdo nemůže vzít zodpovědnost do svých rukou a zajistit výhru.

Překvapením také je, že Seattle inkasoval nejvíce branek ze všech týmů v NHL, celkově jich je 137. To se rozhodně nečekalo, protože má dost kvalitní brankářskou dvojici. Philipp Grubauer měl při svém příchodu z Colorada zaujmout roli jedničky, ale tomu tak není, se svým kolegou se pravidelně dělí o zápasy. Zatímco u Lavin měl po tři sezony úspěšnost zákroků kolem 92 %, v Seattlu má pouze 88 %. Příliš nezaujme ani Chris Driedger, který měl loni na Floridě fantastické čísla. Letos je to však také slabší.

„Je to zklamání prohrát tolik zápasů za sebou. Jsme samozřejmě soutěživí, takže před utkáním jsme se na něj pořádně těšili. Není to prostě smůla, je naprosto nepřijatelné prohrát devětkrát v řadě,“ čertil se po porážce s Los Angeles Chris Driedger, který dosáhl na úspěšnost 90,48 %, čímž si trochu vylepšil čísla. Prohře ale stejně nezabránil.

Může za to nesehraná obrana? Podle papírových předpokladů by ale také neměla být vůbec špatná. Táhne ji velezkušený Mark Giordano, pomáhají lehce nadprůměrní Jamie Oleksiak a Adam Larsson, působí zde také talentovaný Vince Dunn. Hodnocení pravdy však hovoří jasně. Statistiku +/- má v kladných číslech pouze Jamie Oleksiak a Carson Soucy, ostatní jsou v obrovském mínusu.

Seattle aktuální situaci asi už příliš řešit nebude, od bran vyřazovací části je stejně nesmírně daleko. Hráče si tedy ponechá do příští sezony a tam to zkusí znovu s několika posilami. Nyní má ale také slušnou motivaci, protože potřebuje ukončit sérii proher. Dluží to svým fanouškům, kteří doslova žijí hokejem a v Climate Pledge Areně vždy vytvoří skvělou atmosféru.

