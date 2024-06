Rangers musí dát city stranou. Fanoušci posílají pryč kapitána i hrdinu play off

Neúspěšná sezona? Finále konference odehrané se ctí, Florida prostě byla lepší. Žádná ostuda, ale povídejte to tradičnímu klubu, který čeká na Stanley Cup třicet let. New York Rangers teď čeká perné léto plné těžkých rozhodnutí.

Jedním z nich je Jacob Trouba. Kapitán, lídr obrany a kabiny, ale také hráč, jehož fatální chyby složily Rangers dolů, a to zejména v konferenčním finále.

Smlouvu má ještě na dva roky. A to na osm milionů ročně. Dle mnohých jasně nejhorší kontrakt v Rangers, kterého se bude organizace jen těžko zbavovat. Tím spíš, že zkušený obránce může předložit seznam patnácti klubů, kam nemůže být vyměněn.

Dalším na řadě má být Barclay Goodrow. Rozhodnutí zbavit se ho by bylo snadné, kdyby se z něj nestal jeden z nejdůležitějších hráčů v play off. Splnil tak to, co od něj Rangers čekali.

Takové hráče Rangers potřebují. Zároveň ale také potřebují více svalů a rychlosti. K tomu potřebují uvolnit místo v platovém stropu. Na konci února mu bude 32 let, bere 3,6 milionů ročně, a to ještě další tři sezony.

Ve 13 zápasech play off vstřelil šest branek poté, co v základní části zaznamenal jen čtyři góly v 80 zápasech. Goodrow byl však ve finále konference proti Floridě jednoznačně jedním z nejlepších hráčů týmu. I tak ale jeho čas na ledě dle statistik klesal.

Do týmu přišel i s tím, aby mladé naučil vůdcovství. A pokud jeho spoluhráči ještě nevstřebali jeho lekce z vůdcovství, nevstřebají je nikdy. Dle mnohých je tak čas na odchod.

Nicméně kdo o veterána s tak velkou smlouvou bude stát? Těžko říct, naštěstí pro Rangers se nabízí ještě jedna možnost.

Pokud Blueshirts nesáhnou k trejdu, bylo by na místě vyplacení ze smlouvy. Bylo by to nákladné, nicméně kdyby mělo dojít k výměně, je jasné, že by Rangers museli přibalit výběry v draftu. A toho se zdráhají.

V případě Goodrowova vyplacení by Rangers měli k 1. červenci k dispozici přibližně 15,5 milionu dolarů, přičemž smlouvy budou chtít obránci Ryan Lindgren a Braden Schneider, kteří se stanou omezenými volnými hráči, ale hlavně se začne jednat s gólmanem Igorem Šesťorkinem.

