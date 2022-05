PREVIEW: Znovu proti sobě! Zlomí Boston Carolinu i tentokrát?

Hokejisté Caroliny a Bostonu se v play-off střetnou už potřetí za poslední čtyři sezony. Před třemi lety se ve finále konference radovali Medvědi 4:0 na zápasy, o rok později v kole prvním 4:1. Letošní vzájemná bilance ale hovoří jednoznačně pro Carolinu.

Především domácí prohry 1:7 a 0:6 snad černožluté budí ze spaní ještě teď. Jak ale praví jedno dobře známé hokejové klišé: play-off je úplně jiná soutěž.

Série Hurricanes s Bruins bude pro české fanoušky už tradičně velmi zajímavá. Na straně jedné se představí po Stanley Cupu prahnoucí David Pastrňák spolu s bojovníkem Tomášem Noskem, na straně druhé tvořivý Martin Nečas. Ke komu se překlopí misky vah?

Carolina Hurricanes – 82 zápasů, 116 bodů, úspěšnost 70,7 %, skóre 278:202, nejproduktivnější hráč: Sebastian Aho 37+44

Carolina už před sezonou patřila mezi žhavé adepty na zisk Stanley Cupu. Příznivé vyhlídky od začátku naplňovala a nakonec se umístila na druhé příčce ve Východní konferenci. Do play-off navíc jde ve výborné formě, poněvadž vyhrála šest utkání za sebou.

Co se dá od hokejistů Hurricanes očekávat? Bezesporu výtečná defenzíva. Kouč Rod Brind'Amour už několik sezon dokazuje, jak pečlivě dbá na dodržování herního systému. Carolina obdržela v základní části jen 202 branek, což z ní udělalo nejméně inkasující tým v lize. Zásluhu na tom má hlavně čtveřice Slavin, DeAngelo, Pesce a Skjei.

Otazník však visí nad brankářem Frederikem Andersenem. Dán, který prožil výtečnou základní část s 92,2% úspěšností zákroků, se před dvěma týdny na ledě Colorada zranil, od té doby do zápasu nenaskočil. Závěr dlouhodobé fáze ročníku tak musel odchytat Antti Raanta. Zvládl by roli startéra, pokud by se Andersen nedal dohromady?

Carolina se může pyšnit velmi vyrovnanými útočnými formacemi. Ve svém středu sice nemá hokejistu, který by atakoval hranici sta kanadských bodů, nicméně branku může dát bez přehánění opravdu kdokoliv. Dá se očekávat, že ofenzívu budou táhnout především Aho, Teräväinen a Svečnikov, avšak v jejich stínu jistě nezůstanou ani Kotkaniemi, Domi či Nečas. Služby zkušenějších Martinooka, Stepana, Trochecka nebo Niederreitera mohou být k nezaplacení.

Důležitou postavou bude Jordan Staal. Kapitán a srdce týmu. Jeho bodová produkce není bůhvíjak obrovská, nicméně málokdo je pro tým platnější než on.

Carolina je řazena mezi mužstva s nejpropracovanějším systémem hry i díky tomu, že v základní části byla vůbec nejlépe bránícím týmem v přesilovkách soupeře. Inkasovala jen ve 12 % početních nevýhod. Zapracovat bude muset na svých přesilovkách, poněvadž v této statistice jí patřila až třináctá příčka.

Boston Bruins – 82 zápasů, 107 bodů, úspěšnost 65,2 %, skóre 255:220, nejproduktivnější hráč: Brad Marchand 32+48

Nejenže Boston postoupil do vyřazovací části už pošesté za sebou, za posledních 15 sezon chyběl v bojích o Stanley Cup jen dvakrát. Bruce Cassidy se svým týmem i tentokrát úkol splnil. S velkým přehledem uhrál první divokou kartu ve Východní konferenci.

Také Medvědi zvládli konec základní části velmi dobře, ačkoliv na jejím konci prohráli v Torontu 2:5. Pomohl jim návrat Davida Pastrňáka, jenž v dubnu více než dva týdny absentoval. Český útočník se zvedl především ve druhé polovině sezony. Nakonec skončil na druhém místě týmové produktivity za nestárnoucím a nenahraditelným Bradem Marchandem. Pastrňák si připsal sedmasedmdesát kanadských bodů, Marchand osmdesát.

V souvislosti s těmito dvěma hráči samozřejmě musíme zmínit i Patrice Bergerona. První centr Bruins byl znovu platný na obou stranách kluziště při hře pět na pět, v přesilovkách i oslabeních. Vyhrával důležitá vhazování, o čemž svědčí jeho 61,9% úspěšnost na buly. Po obránci Charliem McAvoyovi byl druhým nejlepším bostonským hokejistou ve statistice +/-.

Zmíněný McAvoy získává každým rokem větší a větší roli. Nyní je on tím klíčovým bekem Bruins. Na ledě trávil v průměru necelých pětadvacet minut. Defenzívě výrazně pomohl příchod zkušeného Hampuse Lindholma, který se v TD Garden velmi dobře zabydlel.

Je ve hvězdách, kdo začne play-off v roli brankářské jedničky. Boston má totiž velmi vyrovnané gólmanské duo. Jeremy Swayman a Linus Ullmark shodně odchytali 41 utkání, přičemž malinko lepší úspěšnost zákroků měl druhý jmenovaný. Ullmark dovedl svůj tým k vítězství v šestadvaceti případech, avšak s duely v play-off nemá žádné zkušenosti.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Carolina – Boston 3:0

Boston – Carolina 1:7

Boston – Carolina 0:6

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Carolina: Martin Nečas (Ú)

Boston: Jakub Zbořil (O), David Pastrňák (Ú), Tomáš Nosek (Ú)

TIP REDAKTORA

Carolina Hurricanes – Boston Bruins 4:2

Dají se očekávat velmi vyrovnané zápasy, ve kterých nebude padat mnoho branek. Za mírného favorita se dá považovat Carolina, která se na úvod bude moct opřít o tradičně bouřlivé publikum. Boston ale už v loňském 1. kole s Washingtonem ukázal, že začínat venku mu problém nedělá. Dva příděly ze základní části se však mohou v hlavách Medvědů projevit. Radovat se budou Canes.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+