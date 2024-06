Poslední šance pro Kakka? Od Rangers dostal minimální smlouvu na rok

Nebyl kolem toho žádný povyk, žádné spekulace ani nic podobného. New York Rangers prostě v týdnu vypustili do světa zprávu, že někdejší dvojka draftu Kaapo Kakko podepsal na jeden rok. Buď, anebo, vypadá to.

Tento krok je pro všechny fanoušky Rangers velmi sympatický. Třiadvacetiletý Fin se totiž mohl stát chráněným volným hráčem a u arbitráže se handrkovat o každý dolar. Místo toho mladý útočník uznal, že to za to nestojí a jeho výkony nebyly na takové úrovni, aby se hádal o větší peníze.

A tak dostal 2,4 milionů dolarů na jeden rok. Vzhledem k jeho minulému kontraktu a podmínkám kolektivní smlouvy je to nejmenší částka, kterou mohl dostat.

Pokud Kakko, jenž má za sebou obtížnou a zraněními přerušovanou sezonu, zůstane v klubu i v příští sezoně, generální manažer Chris Drury, hlavní trenér Peter Laviolette a celý tým budou mít přinejmenším spolehlivé křídlo s cenově výhodnou smlouvou.

Na druhou stranu je Kakkoův kontrakt také snadno vyměnitelný. Stále ještě nadějný borec, který v 61 zápasech této sezony nasbíral 29 bodů za třináct branek a šestnáct asistencí, se stává lákavou kořistí pro všechny týmy. Rangers ho však dle dostupných zpráv podrží, a to minimálně do uzávěrky přestupů.

Do té doby budou Rangers doufat, že se Fin probere. Body sice nejsou špatné, své dozadu si také odvede, ale od dvojky draftu chcete víc. Rangers byli v posledních třech letech dvakrát ve finále konference a dva různí trenéři se rozhodli Kakka vyřadit na tribunu, což není náhoda.

Zajímavé ale je, že trenér Peter Laviolette vzal na sebe část viny za Kakkův zbrzděný růst v průběhu celé sezony, v níž číslo 24 začínalo s Chrisem Kreiderem a Mikou Zibanejadem, ale místo v sestavě neudrželo.

„Mojí odpovědností jako trenéra je takové hráče uvolnit. Doufáte, že se to stane u všech, ale u některých ne. A já musím přijít na lepší způsob, jak ho dostat do hry,“ řekl po sezoně.

Díky vyřešenému kontraktu může mít Fin na léto čistou hlavu. Tak, aby se co nejlépe připravil a konečně prodal to, co v něm dřímá.

