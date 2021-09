Posila zdarma! Do sestavy Columbusu se vrací Nyquist

Pro Gustava Nyquista byla uplynulá sezona něčím, co zažil poprvé v kariéře. Vždy na něj byl spoleh – pět sezon odehrál bez jediného vynechaného duelu. Jednoduše si vybojoval pozici hráče, který bude moct kdykoliv zasáhnout do hry. Změnu přinesla až poslední sezona.

Tu totiž musel vynechat celou. Příčinu dlouhé pauzy hledejme v letním play off 2020, kdy si švédský útočník poranil rameno. Pokud by mermomocí chtěl, mohl ještě do závěru minulé základní části zasáhnout, ovšem Blue Jackets na tom byli tak bídně, že nemělo smysl riskovat hokejistovo zdraví.

„Vždycky chcete hrát a nesedět se zraněním,“ pokrčil rameny Nyquist. „Bylo to pro mě něco nového. V podstatě jsem nikdy nebyl zraněný, měl jsem na to štěstí. Teď jsem byl zraněný poprvé, a ještě tak vážně. Operace byla nevyhnutelná, ale nebyl jsem nadšený, jelikož jsem vynechal celou sezonu.“

„Ta nedopadla moc dobře,“ pokračoval ještě. „Bylo těžké na to jenom koukat a sledovat, jak se kluci trápí.“

Nyquistova první sezona v Columbusu se datuje do období 2019/20, kdy se stal ihned pevným článkem sestavy. Hrál v jakýchkoliv situacích, na ledě trávil hodně času a přidával i potřebnou produktivitu.

Všichni v organizaci Blue Jackets tak doufají, že po vynechané sezoně na své předchozí výkony okamžitě naváže. Columbus je totiž úplně jiným týmem, než za jaký hrál Nyquist naposledy. Nick Foligno, David Savard, Cam Atkinson, Seth Jones či John Tortorella – ti všichni jsou pryč.

„Hodně kluků je pryč. Budou mi chybět, za ty dva roky mi přirostli k srdci,“ poznamenal Nyquist. „Odešlo s nimi hodně zkušeností, ale taky je tu spousta nových tváří. Nemůžu se dočkat, až se potkáme a rozjedeme novou sezonu.“

Zkušený útočník, který hrál i v Detroitu a San Jose, odehrál soutěžní zápas naposledy před více než rokem. Přesněji 19. srpna 2020. Není tak překvapením, že na tréninkový kemp, jenž startuje za pár týdnů, je nažhavený víc než kdykoliv předtím.

„Fakt se nemůžu dočkat,“ řekl. „Bude super se zase potkat se spoluhráči a dostat do nohou nějakou jistotu v přípravných zápasech. Hrál jsem naposledy před jedním rokem! Zní to fakt bláznivě, už abych byl zase na ledě.“

