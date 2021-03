Porazí Chicago na pátý pokus Pantery? V podobné pozici budou také Ďáblové a Dallas

Během středeční noci bude k vidění dalších pět utkání slavné kanadsko-americké NHL. Úvodní buly noci bude vhozeno těsně po půlnoci v Pensylvánii, kde se Letci utkají s Ďábly, kteří Philadelphii letos ještě neporazili. Ve stejné pozici je Chicago, které rovněž Pantery z Floridy ještě letos nezdolalo a také Dallas, jež bude mít čtvrtý pokus na poražení Blesků z Tampy.

00:00 Philadelphia Flyers – New Jersey Devils

Třetí vzájemné utkání ročníku spolu sehrají hokejisté Letců z Philadelphie a Ďáblů z New Jersey. Jak už bylo avizováno, tak úvodní dva střety těchto celků vyhráli Letci, a to poměry 5:3 a 3:1 na kluzišti New Jersey. V tabulce se ani jeden z týmů nenachází tam, kde by se nacházet chtěl. Philadelphia vinou slabší formy vypadla z elitní čtyřky Východní divize, když se čtyřiatřiceti body jí nyní patří pátá pozice s dvoubodovou ztrátou na Boston, který však má dva zápasy k dobru oproti Letcům. Domácí půjdou do zápasu pouze se třemi výhrami z posledních deseti utkání, a tak jistě budou chtít opět započít nějakou tu vítěznou sérii.

New Jersey má šestadvacet bodů a už nyní je téměř jasné, že letošní play off se opět obejde bez tohoto celku. Ďáblové sice zvítězili třikrát z posledních čtyř zápasů, ale v podobném tempu by už museli pokračovat až do konce sezóny, což je při vysoké konkurenci ve Východní divizi krajně nepravděpodobné.

Nejproduktivnějším hráčem Letců je trochu netradičně typický střelec James van Riemsdyk, jenž ke třinácti gólům přidal také šestnáct asistencí. Třináct gólů má také mladý útočník Joel Farabee, který se zatím jeví velmi dobře. U hostů je lídrem produktivity Pavel Zacha s bilancí 7+11. Nejlepším střelcem týmu je s desíti góly Miles Wood.

01:00 Chicago Blackhawks – Florida Panthers

Popáté v tomto roce se utkají v rámci Centrální divize hokejisté Chicaga a Floridy. Předchozí čtyři utkání se hrály na ledě Panterů a domácí v něm dokázali pokaždé zvítězit. Panteři vyhráli poměry 5:2, 5:4 v prodloužení, 4:2 a 6:3, a tak Černí jestřábi stále čekají na první zisk dvou bodů proti tomuto soupeři v letošním ročníku. V tabulce se jedná o sousedy, avšak oba celky dělí jedenáct bodů, když Florida jich má na třetí pozici čtyřiačtyřicet, Chicago o pozici níž třiatřicet.

Formu mají podstatně lepší hosté, kterým se z posledních deseti utkání povedlo vyhrát sedm z nich. Chicago po dobrém vstupu do sezóny začalo stagnovat a naopak z posledních deseti zápasů sedmkrát prohráli.

Z kádru Blackhawks získali už přes třicet kanadských bodů dva hokejisté. Patrick Kane je celkově na třetí pozici celé soutěže s bilancí 12+30. Dobře na tom je také jeho spoluhráč z formace, Alex DeBrincat, jenž má na kontě šestnáct branek a patnáct asistencí. Na Floridě si zatím nejlépe vede Aleksander Barkov, jenž má bilanci 13+24. O dva kanadské body méně má poté Jonathan Huberdeau.

01:00 Nashville Predators – Detroit Red Wings

Pátý vzájemný zápas spolu v letošní sezóně sehrají hokejisté Nashvillu a Detroitu. Bilance je zatím naprosto vyrovnaná, když každý z týmů si proti tomu druhému připsal dvě prohry a dvě výhry. Predátoři zvítězili poměry 3:2 a 2:0, Rudá křídla pak 4:2 a 5:2. V tabulce Centrální divize se oba celky nacházejí na pozicích, které nezaručují play off. Nashville zatím okupuje šestou pozici se ziskem devětadvaceti bodů, když na čtvrté Chicago aktuálně ztrácí čtyři body, takže pro Predátory účast v play off není nereálná. Rudá křídla jsou na tom ještě o něco hůře, když s dvaceti čtyřmi body jsou na samotném dnu divize. Pomyslnou výhodu mají v tomto utkání hosté, jelikož domácí sužují četná zranění. Do utkání by neměli zasáhnout například Roman Josi, Luke Kunun, Matt Duchene nebo Ryan Ellias, což jsou všechno poměrně klíčoví hráči Predátorů.

Formu mají oba celky naprosto totožnou, když z posledních deseti utkání získaly shodně devět bodů. Suverénně nejproduktivnější Predátor je letos Filip Forsberg, který jako jediný zatím překonal hranici dvaceti bodů, konkrétně má bilanci 11+17. U hostů má lídr produktivity ještě o deset bodů méně a poměrně překvapivě je jím český obránce Filip Hronek, který skóroval jednou a sedmnáctkrát si připsal asistenci.

01:30 Dallas Stars – Tampa Bay Lightning

Hokejisté Dallasu a Tampy Bay se střetnou počtvrté v letošním roce, přičemž v předešlých třech případech byli vždy úspěšnější hráči Lightning, kteří zvítězili poměry 5:0, 2:0 a 4:3 po samostatných nájezdech. Domácí Dallas má sice odehráno o pár utkání méně než zbylé týmy divize, ale i přesto si jistě představovali po osmadvaceti zápasech větší bodový zisk. Hvězdy mají totiž na kontě stejný počet bodů jako zápasů a nyní ztrácí na čtvrtou příčku pět bodů, avšak mají zmíněné čtyři zápasy k dobru. Vinou horší sezóny Dallasu jsou jistě četná zranění, která tento tým trápí celou sezónu. Také do dnešního zápasu zřejmě nenastoupí Tyler Seguin, Stephen Johns, Mark Pysyk, Ben Bishop nebo Alexandr Radulov, u něhož se rozhodne těsně před zápasem, zda do něj zasáhne. V posledním utkání Stars se zranili také Joel Kiviranta a Radek Faksa a také u nich je otázkou, jak jsou jejich zranění vážná.

Hosté z Tampy jsou opět suverénem letošního ročníku, když s osmačtyřiceti body jsou na samotném čele Centrální divize. Tampa má také výbornou formu, když během dnešní noci si bude moci připsat už páté vítězství v řadě. Bleskům bude tradičně v tomto utkání chybět Nikita Kučerov, jenž je na dlouhodobé rekonvalescenci.

Bodovým lídrem a také nejlepším střelcem Dallasu je veterán Joe Pavelski s bilancí 14+14. Nejproduktivnějším hokejistou Tampy je trochu překvapivě obránce Victor Hedman s bilancí 6+26, o dva body méně mají Steven Stamkos a Brayden Point.

03:00 Arizona Coyotes – Colorado Avalanche

Noční hokejový program bude ukončen v aréně Arizony, která se pošesté v ročníku utká s Coloradem. Lepší vzájemnou bilanci mají zatím hosté, což při pohledu na tabulku příliš překvapivé není. Colorado si poradilo s Kojoty poměry 3:2, 6:2, 2:1 po prodloužení a 5:1. Jediná výhra Arizony přišla na ledě Lavin, kde hosté ukořistili dva body za výhru 3:2. Arizona je na šesté pozici v rámci Západní divize, když nyní ztrácí šest bodů na čtvrtý St. Louis. Kojoti měli poměrně povedený vstup do ročníku, ale v poslední době se jim příliš nedaří. Z posledních deseti zápasů zvítězili pouze třikrát, což zapříčinilo propad tabulkou.

Colorado je na tom podstatně lépe, když se dvaačtyřiceti body okupují druhé místo divize s pohodlným náskokem deseti bodů na páté místo, a tak i v tomto play off by nám Laviny měly v play off ukazovat své ofenzivní pojetí hokeje. Colorado je ve výborném rozmaru, když si bude moci připsat už osmou výhru v řadě.

Lídrem produktivity Kojotů je Conor Garland s bilancí 9+16. Nejlepším střelcem je Clayton Keller, jenž si přesných zásahů připsal už deset. V řadách Colorada si zatím bodově vede nejlépe Mikko Rantanen, který k osmnácti gólům přidal také stejný počet asistencí. Přes třicet kanadských bodů má také Nathan MacKinnon s bilancí 9+23.

