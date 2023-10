Parise & Suter. Průšvih aktuálně za čtrnáct a půl mega

Kdo tu dobu zažil, určitě si klepal na čelo. Bylo to časovaná bomba. Průšvih do budoucna. 4. července 2012 podepsali Ryan Suter a Zach Parise s Minnesotou třináctileté smlouvy, každý na 98 miliónů dolarů. Ten nápad měl tehdy generální manažer Chuck Fletcher.

Bavíme se o době před jedenácti lety, kdy plat 7,54 mil. ročně nebyl zrovna málo. Ale hlavně Suterovi, do té doby obránci Nashvillu, bylo 27 let. Parisemu, do té doby útočníkovi New Jersey, bylo ještě o rok víc. Tedy kontrakty teoreticky do 40 a 41 let.

Slovo teoreticky je použito záměrně, protože asi nikdo nečekal, že oba borci smlouvy v původním klubu dokončí. Upřímně jejich výkonnost byla v poměru k platu hraniční od samého začátku, ale budiž. Prvních několik let budiž. Později už to ekonomicky opravdu nevycházelo.

Taky proto Minnesota Wild oba v roce 2021 vyplatila.

„Určitě to nebyl plán, když jsme tady s Ryanem oba podepisovali,“ smutnil tehdy Parise.

Minimálně generální manažer Bill Guerin už ale tento krok připravoval dlouho. „Rozhodně jsem se dnes neprobudil s tím, že to uděláme. Byl to dlouhý proces, zhruba šest nebo osm měsíců. Nebylo to snadné rozhodnutí, ale i taková musíte dělat.“

Wild přešli první kolo play off naposledy v roce 2015. Účastníkem vyřazovacích bojů jsou docela pravidelně, nicméně bez větších šancí postoupit dál. Když Divočina vypadla v dubnu v šesti zápasech s Dallasem, diváci své hráče vybučeli.

Článek Sports Illustrated v květnu věštil, že hůř v Minnesotě teprve bude. Pokud minulé dvě sezóny zabírali Suter s Parisem pod stropem Wild 12,7 miliónů dolarů, v letech 2023-25 to bude 14,7 mil. (za každého 7 371 795 dolarů). To je bezmála 15 mrtvých miliónů, které nemůžete použít!

Platový strop skoro neroste. Poslední dva roky o milión, před tím dvě sezóny vůbec. Kluby přetékají, zapisují hráče na listinu dlouhodobě zraněných, hrají s nekompletní sestavou. Listina LTIR je už běžně používaný nástroj. Jeden dovnitř, druhý ven. Někdo se vrátí, jiný uvolní místo. Když je potřeba, vždycky se „naštěstí“ někdo zraní.

A Wild mají v těchto těžkých dobách pro tuto a nadcházející sezónu zazděno 18% platového stropu. Bill Guerin sklízí za své manévry spíš chválu. Fanoušci mu vyčítají, že neudržel Matta Dumbu, který byl v klubu deset let. Situace v Minnesotě je ale aktuálně extrémně složitá.

Na listinu dlouhodobě zraněných byl nyní zapsán Alex Goligoski, což přináší dočasnou úlevu. Na deset zápasů, respektive 24 hracích dnů, nebo do úplného uzdravení. Výrazná úleva přijde až v létě 2025. Wild se konečně dostanou za původní platnost Pariseho a Suterovy smlouvy a odečítat se bude už jen čistá hodnota buyoutu, tj. za každého 833 tisíc.

