Ovečkinova spojka v opravně: Bäckström podstoupil operaci s nejistým výsledkem

Hokejový útočník Nicklas Bäckström v 34 letech absolvoval zásadní operaci. Švéd dlouhodobě bojuje s problémem s pravou kyčlí. Aby se vyhnul předčasnému konci kariéry, navštívil po tomto ročníku specializovaného belgického chirurga. V pátek se Ovečkinova spojka dostala na operační sál, nyní ji čeká dlouhá rekonvalescence.

Klub z hlavního města USA neodhalil, jak dlouho bude švédský forvard v sestavě chybět. Jisté je jen to, že půjde o dlouhodobější pauzu. Nejlepší nahrávač v historii Capitals už během uplynulé základní části vynechal 35 zápasů. Vrátil se až v druhé polovině sezony, ale ani jeho šest bodů v play off nepomohlo Washingtonu k vyřazení Floridy.

„Nehrálo se mu rozhodně snadno,“ přiznává generální manažer Brian MacLellan ve výpovědi pro stránku The Athletic. I když ostřílený centr překousával velkou bolest, ročník dokončil.

Fanoušky Caps jistě těší fakt, že Bäckström zatím brusle na hřebík pověsit nehodlá. Stav své pochroumané kyčle konzultoval s mnoha specialisty i sportovci, kteří se museli srovnat se stejnou diagnózou. Nakonec se rozhodl právě pro operaci v Belgii.

„Všichni víme, že ta kyčle už nikdy nebude stoprocentní. Jsou dny, kdy jsem na tom dobře, jsou i takové, kdy jsem na tom hůř. Tak už to v životě chodí,“ pravil vítěz Stanley Cupu z roku 2018 dva dny po vypadnutí z vyřazovací fáze.

Zatím nelze odhadovat, zda se Švédovi podaří dostat se zpátky do zdravotní pohody. Obránce Ed Jovanovski po totožném zákroku zvládl v NHL pouze 37 startů, Ryan Kesler z Anaheimu přes veškerou snahu doktorů svou hokejovou kariéru uzavřel, aniž by se do zápasového tempa vůbec kdy vrátil.

Vedení Washingtonu není co závidět. V případě, že by Bäckström do příští sezony nezasáhnul, mohl by manažer MacLellan pracovat s příjemným finančním bonusem v hodnotě 9,2 milionu dolarů a přivést tak zvučnou posilu. Jenže zatím musí počítat s variantou, že se šikovný Švéd zotaví. Částka tak zůstane zmražena.

„Chtěl bych dál hrát hokej, je to můj život. Rád bych se už o kyčel nestaral. Ale uvidíme, jak to nakonec dopadne. Nic není jisté,“ ví Bäckström.

Minimálně v první polovině nadcházející sezony bude Capitals scházet také obránce Alex Alexejev, kterého si Washington vybral v prvním kole draftu 2018. Mladík laboruje s levým ramenem, jeho plné usazení v NHL se proto odkládá. Zatím stihl jediný duel v prosinci loňského roku.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+