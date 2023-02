Nová smlouva? Neřeším, soustředím se na hokej, hlásí Pastrňák

Neustálé spekulace o tom, kdy a za kolik podepíše David Pastrňák novou smlouvu s Bostonem Bruins, jdou zcela mimo českého hokejistu. Během Víkendu hvězd na Floridě potvrdil, že se momentálně soustředí pouze na hokej a jednání o novém kontraktu neřeší. Vše má v rukou jeho agent.

David Pastrňák má tento víkend od své práce v Bostonu klid a předvádí své umění na Víkendu hvězd. Během dovednostních soutěží pobavil komickou vložkou, když předváděl komediální postavu Happyho Gilmora a hokejové umění vyměnil na kluzišti za to golfové. V sobotu pak nastoupí k samotnému turnaji hvězdných výběrů všech čtyř divizí.

Kromě zábavy se však na Floridě řeší i mnohem závažnější témata. Jedním z nich je pochopitelně i nová smlouva pro českého forvarda, jemuž po sezoně vyprší šestiletý kontrakt, který uzavřel v září 2017. Během tohoto období vydělal 40 milionů dolarů s roční průměrnou gáží 6,667 milionu dolarů.

V průběhu tohoto kontraktu Pastrňák vyzrál v elitního střelce, který s přehledem překonává nejen hranici 30 branek, ale v případě kompletních ročníků se dostává i přes 40 gólů za sezonu. A v probíhajícím ročníku, svým způsobem tom klíčovém pro vyjednávání o nové smlouvě, dokázal v 51 zápasech dát už 38 gólů a prohání v honbě o trofej pro nejlepšího střelce Connora McDavida.

Je bezpochyb, že nová smlouva mu přinese na konto hodně peněz. A pořádně zatíží platový rozpočet jeho zaměstnavatele.

Tohoto ožehavého tématu se ostatně dotkl i Brad Marchand, který by byl nejradši, pokud by se „Pasta“ uksromnil, díky čemuž by byl Boston i dál vysoce konkurenceschopný. „Je lepší mít šest borců, co se uskromnilo, než dát třem plnou palbu,“ řekl čtyřiatřicetiletý Kanaďan.

Na druhou stranu, pokud by šel Pastrňák s novou smlouvou výrazně pod cenu, uškodil by tím především sám sobě. Přeci jen se očekává nová osmiletá dohoda, tedy smlouva, díky které se může už doživotně zabezpečit i přes vysoké daňové zatížení, které ve Spojených státech je.

Na takové věci však v tuto chvíli šestadvacetiletý hokejista, který by po sezoně mohl skončit i na trhu s volnými hráči, nemyslí. „Není kam spěchat,“ tvrdí Pastrňák.

„Uprostřed sezony se soustředíte na hokej a všechno kolem něj. Opravdu nepřemýšlíte o situaci kolem smlouvy,“ vysvětloval pro oficiální web NHL. „Je to v rukou vašeho agenta, managementu a generálního manažera. Upřímně myslím jen na hokej a hraní, to je v podstatě vše, co dělám.“

Vyjednávání o novém kontaktu má plně ve své režii J.P. Barry, Pastrňákův agent, který se podle dostupných informací už pomalu blíží k dohodě s GM Bruins Donem Sweeneym. „J.P. a Donnie spolu mluví každý den. Sám jsem zatím s J.P. nějaký čas nekomunikoval kvůli nabitému kalendáři, co jsme měli, ale budu mu volat. Myslím, že je i tady (na Floridě), takže se spolu potkáme. Uvidíme,“ podotkl.

Pastrňák je pro Boston klíčovou postavou. V této sezoně vede produktivitu týmu se 72 body a s 38 góly je suverénně nejlepším střelcem. Vyniká nejen při přesilovkách, ale i při hře v plném počtu. I jeho zásluhou se do zámoří vrátil David Krejčí a vedení týmu kolem něj vytvořilo českou formaci ještě s Pavlem Zachou.

Tato trojice předvádí výtečný hokej, který navíc Pastrňák korunuje svými životními výkony. Je nejspíš zřejmé, že jeho nová smlouva se vyrovná těm nejlepším v lize a bude hodně tučná. Jak ale Pastrňák dál potvrzuje, jednání neřeší a soustředí se na hokej. Zda k podpisu dojde ještě v průběhu sezony nebo až po ní, to je otázka za milion.

