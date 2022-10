NHL pokračuje i dnes v noci. Do akce půjde osm týmů

Po noci, kdy se hrálo deset utkání, přichází večer, kdy půjde do akce pouze osm týmů z nejslavnější ligy světa. První utkání sezony čekají na Detroit plný Čechů nebo například na Winnipeg. První zápas v Severní Americe čeká po návratu z Prahy také San Jose, které na domácím ledě přivítá Carolinu.

Jednu hodinu po půlnoci se do akce dostanou Columbus s Tampou. Blue Jackets odehráli v aktuální sezoně zatím jediné utkání. Bylo to na ledě Caroliny, v zápase ale uspět nedokázali. Navíc přišli o Patrika Laineho, který bude kvůli zranění ruky scházet minimálně 3 týdny. Tampa také nenačala nový ročník dobře. Blesky v prvním utkání padly v MSG s domácími Rangers poměrem 1:3, jedinou branku týmu měl na svědomí Steven Stamkos.

V jednu hodinu ráno se dostane do akce také Detroit, který doma přivítá Montreal. Red Wings si na první zápas museli počkat déle než některé jiné týmy. Do akce se dostane hned trojice Čechů – Hronek, Kubalík a Vrána. Filip Zadina zůstane pro úvodní zápas sezony na tribuně, šanci nejspíš dostane až v dalším průběhu sezony. Montreal má za sebou úspěšný vstup do nového ročníku, porazil Toronto a dvěma góly zaujal Cole Caufield.

Dvě hodiny po půlnoci vkročí na led poprvé v sezoně Winnipeg. Jets doma hostí rozjeté Rangers. Jezdci vyzráli na Tampu, kterou zdolali poměrem 3:1, zvítězili i nad Minnesotou 7:3. V dresu Newyorčanů zatím dominuje Artěmij Panarin, který si připsal ve dvou zápasech pět bodů, velmi dobře se drží i dvojice Chris Kreider - Mika Zibanejad.

Budíky na 4:30 mohou nastavovat fanoušci San Jose a Caroliny. Sharks se dostanou do akce poprvé od Global Series, kde prohráli s Predators oba dva zápasy poměrem 1:4 a 2:3. Hurikáni mají za sebou pouze jedno utkání, ve kterém zdolali Columbus. Za Canes nastoupili i Ondřej Kaše a Martin Nečas. Bývalý útočník brněnské Komety si připsal branku, dvě nahrávky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Program zápasů

01:00 Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning

01:00 Detroit Red Wings – Montreal Canadiens

02:00 Winnipeg Jets – New York Rangers

04:30 San Jose Sharks – Carolina Hurricanes

