NHL má na programu další čtyři zápasy. Colorado má první mečbol

Závěr čtvrtého kola osmifinálových zápasů může přinést prvního čtvrtfinalistu. Colorado je totiž jediným týmem, který v letošním play-off ještě neochutnal porážku a nad Nashvillem vede 3:0. Ostatní série mají stav 2:1, v posledních utkáních se projevili i čeští hráči.

Další čtveřici zápasů odstartuje v jednu ráno Pittsburgh s Rangers. Tučňáci přebrali vedení v sérii poté, co přestříleli New York 7:4. Největší podíl na tom měli Jeff Carter s Evanem Rodriguesem, kteří zapsali dvě branky. Rodrigues pak navrch ještě jednu asistenci, stejně jako jediný Čech v utkání Filip Chytil. Naopak Igor Šesťorkin neměl dobrý den a po čtyřech brankách se od první přestávky už v brance neobjevil.

Ve stejný čas se ve čtvrtém utkání postaví proti sobě hráči Washingtonu a Floridy. Capitals minulé utkání opanovali a Pantery rozstříleli 6:1. Florida přitom otevřela skóre už ve 3. minutě trefou Huberdeaua, 26 vteřin před první sirénou ale srovnal T. J. Oshie a poté už to byla jen hra na jednu branku. Devět vteřin před polovinou utkání zapsal vítěznou brankou Marcus Johansson, následně se trefili ještě Van Riemsdyk, Ovečkin, Carlson a Hathaway. Ilja Samsonov po minele Vaněčka podal skvělý výkon a s 29 zákroky si vysloužil 1. hvězdu zápasu.

V 03:30 začne další utkání série Dallas Stars – Calgary Flames. Stars v neděli přehráli i s pomocí úvodní branky od Radka Faksy Flames 4:2 a taktéž vedou sérii 2:1. Hrdinou utkání byl opět Joe Pavelski, který se podepsal pod dvě branky. Flames dokázali góly v 14. a 24. minutě sebrat Dallasu vítězství, jejich největší hvězda ho ale vrátila zpět na domácí stranu a připsala si vítěznou branku. Na 4:2 pak trefou do prázdné brány v poslední vteřině upravil skóre Roope Hintz.

Ve stejný čas začne zápas, na jehož konci bychom mohli poznat prvního postupujícího. Colorado totiž vede v sérii nad Nashvillem 3:0 a může tak hladce přejít do čtvrtfinále. Třetí utkání skončilo velmi podobně jako to první, Avalanche slavilo výhru 7:3. Predators doplatili na svou nedisciplinovanost, hned čtyři branky soupeře totiž vzešly z přesilové hry, oproti dvěma na straně Nashvillu. Do utkání zasáhl i český brankář Pavel Francouz, který na začátku 20. minuty musel zastoupit zraněného Kuempera. Utkání zakončil s 18 zásahy a úspěšností 90 %. Hvězdami utkání byli zvoleni Landeskog (2+2), Makar (0+3) a Kadri (1+1).

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+