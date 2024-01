Neuvěřitelný MacKinnon! Bodoval v každém domácím zápase v sezoně

Nathan MacKinnon v této sezoně potvrzuje svou extratřídu, byť se o něm tolik nemluví. Pravdou ale je, že tradičně táhne Colorado, a kromě toho je na sdíleném prvním místě ligového bodování. A to se neptejte na jeho formu na domácím ledě…

MacKinnon si v noci na čtvrtek připsal v domácím zápase proti Vegas Golden Knights asistenci, čímž prodloužil svou bodovou sérii v domácí aréně na 23 zápasů. Dohromady v těchto zápasech vyprodukoval 46 bodů

MacKinnon se v tomto ohledu vyrovnal v historii organizace Joe Sakicovi, kterému se to podařilo v sezoně 2000/01 v nejdelší domácí bodové sérii.

Vyrovnal se také Waynu Gretzkymu a Philu Espositovi ve třetí nejdelší domácí bodové šňůře od začátku sezony v historii NHL.

"Je to šílené, když na to pomyslím! Pořád ani nevím, jestli se mu dostává dostatečného uznání za to, jak dobře hraje," smekl před spoluhráčem útočník Colorada Logan O'Connor. "Každý zápas hraje proti nejlepším hráčům soupeře, i přesto produkuje. A už jen to tempo, v jakém hraje, to je jiný vesmír. Je to neuvěřitelné.“

Jak je na tom historicky? Gretzky v sezoně 1988/89 s Los Angeles Kings zaznamenal domácí bodovou sérii 40 zápasů a Bobby Orr v sezóně 1974/75 s Bruins 25 zápasů. MacKinnon je tedy hned za těmito velikány.

"Hodil celý náš tým na ramena, celou sezonu nás tahá. Je super, že je odměňován tímto způsobem. Je to hráč, na kterého můžeme pokaždé spoléhat. Maká jako kůň, dělá vše správně,“ dodal ještě O’Connor.

I díky výborné domácí bilanci je MacKinnon na druhém místě bodování. Má stejně bodů, tedy 67, jako první Nikita Kučerov, ten dal ovšem o šest branek více.

Cesta za Hart Trophy je otevřená.

