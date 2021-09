Neúspěch s Torontem? Bolí mě to doteď, mrzí Foligna

Nick Foligno přicházel letos do Toronta jako velká posila. Maple Leafs se vzdali mj. prvního kola draftu jenom proto, aby zkušeného útočníka získali. Rozjezd vypadal nadějně, když Foligno ve čtyřech prvních zápasech získal stejný počet asistencí. Tento statistický počin byl ale asi jedinou věcí, která se v tomto angažmá povedla.

Foligna pak totiž přibrzdilo zranění zad, které ho následně vyřadilo ze sestavy. A jak dopadla sezona Toronta, to všichni víme. Dalším zklamáním.

„Jsem zklamaný, protože jsme nedosáhli na to co, proč jsem přišel, a navíc jsem se zranil,“ řekl Foligno pro Sportsnet. „Nezávisle na tom, co si o mně fanoušci Leafs myslí, já na sebe jsem mnohem přísnější. Ubíjí mně, že jsem nemohl hrát tak, jak bych chtěl. Přišel jsem jako posila, ale nehrál jsem tak. V Torontu jsem si užil každou sekundu, je to pro mě takové hořkosladké.“

Touha hrát za Toronto, kupa zkušeností, ligová osobnost. To všechno byly důvody, proč Toronto o Foligna tolik stálo. Je otázkou, jak moc by byl nápomocný, kdyby se mu vyhnulo ošidné zranění zad.

„Bohužel jsem se musel srovnávat se zraněním zad, které bylo opravdu vysilující,“ pokrčil rameny. „Šlo o nerv, který mi odstřihnul celou pravou nohu. Víceméně se všemi ostatními zraněními můžete hrát, s tímhle to fakt nešlo. Zkoušel jsem to, co to dalo. Moje hra je založena na tom, abych hrál tvrdě, napadal. Kdybych byl v sestavě s tímto zraněním, snažil bych se to týmu nepokazit, ne mu pomoct.“

I přes všechny strasti si však své angažmá užil. A to včetně bitky v prvním zápase play off, kdy zápolil s Perrym.

„Pro ty kluky jsem byl schopný udělat cokoliv,“ vzpomíná. „Když jsem přišel, skvěle mě přijali. Nemůžu o nich říct jediné špatné slovo. Proto mě to tolik mrzí. Byl jsem přesvědčený o tom, že na to máme.“

Teď ho však čeká nová kapitola. Po sezoně se stal volným hráčem a měl na výběr. Zůstat v Torontu, vrátit se do Columbusu či případně spojit síly s bratrem Marcusem v Minnesotě. Nakonec si vybral Boston, kde podepsal dvouletou smlouvu.

„Boston mi nabídl příležitost, ze které jsem nadšený. Ten tým hodně respektuji. Když jsem byl jejich soupeřem, nenáviděl jsem proti nim hrát. Teď se na ně ale těším,“ usmál se.

