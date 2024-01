Jen pro pořádek uveďme, že nynější Winnipeg nesdílí historii s původním Winnipegem. Ten se v polovině devadesátých let přestěhoval do Phoenixu (Arizona). Současní Jets navazují na minulost Atlanty Thrashers, odkud přišli do Kanady v roce 2011.

Od té doby odehráli nejlepší sezónu v letech 2017-18, kdy nasbírali 114 bodů. Bylo to poprvé a zatím naposledy, co pokořili stobodovou hranici. Letos na ní míří znovu. V pátek, cca v polovině sezóny, jsou s šedesáti body nejlepším týmem NHL.

Ve čtvrtek dokázali Jets obrátit skóre v posledních minutách utkání s Chicagem z 0:1 na 2:1. Osmá výhra v řadě znamená nový klubový rekord. V sezóně 2016-17 vyhráli sedmkrát, od přestěhování z Atlanty měli ještě tři šestizápasové vítězné šňůry. Celkově jde o desátý triumf z poslední jedenácti zápasů a také o 31. utkání, kdy inkasovali tři nebo méně branek.

Hrdý kluk z prérie

Generální manažer Kevin Cheveldayoff se před zápasem vyznal novinářům z hrdosti, kterou cítí. „Jsem kluk z prérie. Vyrostl jsem na severu v Saskatoonu, v malém městečku Blaine Lake. Juniorský hokej jsem hrál v Brandonu v Minnesotě. Většinu života jsem strávil ve Winnipegu.“

„Cítím hrdost. Když jste z prérie, vždycky to tak vnímáte,“ řekl Cheveldayoff.

Sezóna bude ještě dlouhá. Ve Winnipegu nepřestávají dumat o možnostech, jak kádr vylepšit. Na předčasný jásot je čas, ale dosavadní výkony jsou potěšující. „Do teď jsme nedokázali nic. Hráči to ví. Nicméně pokud hrajeme takhle, naše pozice je velmi dobrá,“ dodal stavitel mužstva.

Poučení z krizového vývoje?

Jets měli sezónu dobře rozjetou už loni. V polovině ledna vedli Západní konferenci. Pak ale zaváhali a nakonec byli rádi za divokou kartu do play off. V prvním kole vypadli po pěti utkáních s Vegas. Letos doufají, že se z loňského vývoje poučí.

„Z minulé sezóny si musíme vzít ponaučení, propadli jsme sebechvále,“ říká kapitán Adam Lowry. „Letos ale myslím dobře reflektujeme vlastní chyby. Ať už vyhráváme nebo prohráváme, snažíme se chyby do dalších utkání vždycky eliminovat.“

Tým drží pohromadě, jeden za všechny, všichni za jednoho. K tomu dobrá personální politika. Náladový Pierre-Luc Dubois byl vyměněn do Los Angeles. Centr Mark Scheifele a brankář Connor Hellebuyck podepsali v říjnu totožné a z dlouhodobého hlediska smysluplné sedmileté smlouvy na 8,5 miliónů ročně. Syndrom nového „kontraktu“, kdy hráč náhle po podpisu výkonnostně propadne, rozhodně nehrozí. Oba jsou oporami svého týmu.

„Je parádní udržet dvě ligové superstar,“ ocenil Lowry. „Helle je možná jeden ze tří nejlepších gólmanů v lize a Scheif je centr číslo jedna. Takoví nerostou na stromech.“

Obránce Josh Morrissey ocenil systém trenéra Ricka Bouwnesse, jenž podle něj po dvou letech přináší ovoce. Kádr je široký a nemá slabinu. „Šířka je naší velmi silnou stránkou. K tomu systém a odhodlání hrát týmově,“ jmenuje hlavní punkty úspěchu osmadvacetiletý bek.

Těší také fakt, jak lidé na malém kanadském trhu hokejem žijí. „Vrazil jsem v obchodě do jednoho pána a ten mi řekl, že se po každé naší výhře probouzí v lepší náladě. Takže je v dobré náladě někdy od prosince.“

„Cítit tu podporu je ohromné,“ kvituje Adam Lowry.

Share on Google+