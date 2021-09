Naštvaný Eichel se vrací do Buffala! Rozhodne se o jeho budoucnosti

Sešel z očí, ale určitě ne z mysli. Kapitán Sabres Jack Eichel stihl ve zkrácené sezoně vinou vyhřezlé ploténky naskočit jen do 21 utkání. Naposledy hrál v březnu. Od té doby fanoušci Buffala diskutují o tom, zda z trápícího mužstva uteče i jeho největší hvězda. Během šesti ročníků v NHL nedosáhl Eichel na jediné play off a desetileté čekání Sabres se zřejmě bude dále prohlubovat. Takovému prostředí nechce žádný velký hráč obětovat delší část své kariéry.

Čtyřiadvacetiletý centr proto tento týden naskočí do letadla a vyrazí na „místo negativity“, jak Buffalo v minulosti nazval jeho bývalý gólman Robin Lehner. Vedení plánovalo kapitánovu cestu uchovat v tajnosti, ale ne všichni lidé z Eichelova okolí drží pusu pod zámkem. Agentura The Associated Press se o netradiční operaci dozvěděla od informovaného zdroje, který ovšem zůstává v anonymitě.

Co na Eichela čeká? Už ve středu, tedy den před startem tréninkového kempu Sabres, by měl podstoupit fyzické testy. Buffalo si chce ověřit, že nedávné zranění nikterak nepoznamenalo Američanovu kondici.

Toto rozhodnutí managementu zřejmě jen zvýší napětí mezi oběma stranami, které se handrkují už od inkriminovaného utkání proti Islanders, v němž si Eichel svou zdravotní indispozici přivodil. Dvojka draftu 2015 se s klubem několikrát utkala v tvrdých konfrontacích, které často vypluly na veřejnost.

Výměna se odkládá

Držitel bronzové medaile ze světového šampionátu v Praze a Ostravě totiž doufal, že už v létě oznámí Sabres jeho přestup do jiného klubu. Nestalo se.

Nicméně také organizace ze severovýchodní části Spojených států vnáší do diskuze pochopitelné argumenty. V současné situaci sice může soupisku vystavět prakticky na zelené louce a klidně i bez Eichela, jenže kapitánova hodnota kvůli zranění dost možná klesla. Kdyby Sabres svého lídra uvolnili a nezískali za něj nadupanou odměnu, mohli by rovnou vyhlásit vlastní pohřbení zaživa.

Navíc vedení se s Eichelem neshoduje ani na způsobu léčby. Rodák ze státu Massachusetts upřednostňuje výměnu ploténky, což je ovšem zákrok, který v minulosti žádný hráč v NHL nepodstoupil. Jakékoliv případné komplikace vyhazují peníze z klubové kasy. Nejzásadnější spor může po středeční prověrce nabýt ještě větších rozměrů.

Kvalitní nabídka v létě nedorazila

Zákopová válka zatím nezná termín svého konce. Eichel se před dalšími boji vyzbrojil například výměnou agentů, když se rozloučil s jmenovci Peterem Fishem a Donatellim a zvolil si zkušeného harcovníka Pata Brissona. Ten válčí v řadách mnoha hokejistů na vrcholu potravního řetězce.

Jeho protivníkem zůstává generální manažer Kevyn Adams, který stále úspěšně drží status quo.

„Obávám se pouze toho, abych udělal nejlepší možné rozhodnutí pro Buffalo Sabres,“ prozradil už v červenci. „Snažím se od tohoto případu odstřihnout veškeré emoce a zkoumám způsoby, jak posunout klub vpřed. Pokud dostaneme smysluplnou nabídku, jdeme do toho.“

