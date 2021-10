Můžeš si hledat flek! Talentovaný Rus opět na Manhattanu neuspěl, i kvůli Hájkovi

V generálce proti Ostrovanům dal gól. Klapalo mu to s Filipem Chytilem. Novináři na něj pěli ódy, smekl před ním i kouč Gerard Gallant. Přesto ruský hokejista Vitalij Kravcov uslyšel, že musí na farmu. Stejný verdikt těžko nesl už před dvěma lety, a tak asi málokoho překvapí, že se vzbouřil. Přeřazení do AHL odmítl, došla mu s Jezdci trpělivost a chce přestoupit jinam. Populární klub mu v tom nebrání. Svolil, aby si jednadvacetiletý talent hledal nové angažmá.

"Očekává se, že lajna ve složení Chytil, Kravcov a Barclay Goodrow naskočí proti Caps," psal o víkendu New York Post.

Ostatně i generální manažer Chris Drury dal zkraje září najevo, že se s Kravcovem, devítkou draftu roku 2019, počítá. Jenže vladivostocký rodák se nakonec v "áčku" neudržel, Gallantovi se mezi vyvolené nevešel.

Proč? Uznávaný trenér má prosté vysvětlení.

"Mým cílem bylo složit kádr, s jakým budeme mít největší šanci vyhrávat." Netřeba číst mezi řádky, aby člověk pochopil, že Gallant jednoduše Kravcovovi nevěří. Konkrétně pak jeho hře bez puku.

Bál se, že Rusův liknavější přístup při bránění, napadání a soubojích o puk by se mohl New Yorku vymstít. A všiml si, že tyto činnosti mnohem lépe zvládají jiní borci. A tak si v hlavním mužstvu ponechal Juliena Gauthiera a Drydena Hunta.

Kravcov a jeho první gól v NHL:

"Gallant o ně nechtěl přijít, protože by museli projít přes listinu. To samé platí o Liboru Hájkovi. I to byla motivace, proč se do AHL rozhodl poslat Kravcova," vysvětluje situaci zámořský web Sportsnet.

Kravcov to neunesl, načež byl suspendován za to, že se vědomě nepřipojil k farmářskému týmu. Je totiž neoblomně přesvědčen, že na NHL má.

Dá mu někdo šanci, aby rozšířil svou sbírku 20 startů z minulé sezony?

