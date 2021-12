MSJ by se mohlo hrát v létě! Dlužíme to hráčům i fanouškům, říká šéf IIHF

(EDMONTON, od našeho zpravodaje) Od zprávy o kontumacích zápasů po oznámení o zrušení celého mistrovství juniorů uběhlo jen pár hodin. O to větší šok to pro všechny byl. Prezident Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif ale naznačil, že by se šampionát mohl uspořádat v létě.

Nejdřív zápas Američanů se Švýcary, druhý den pak Čechů s Finy, Rusů se Slováky a nakonec znovu i Američanů se Švédy. Ty všechny byly nebo měly být zrušeny kvůli nákaze hráčů covidem-19.

V té chvíli zasedl direktoriát turnaje a vedení IIHF. „Pochopili jsme, že to nebude lepší, ale jen horší, a že nebudeme moct pokračovat s férovými podmínkami. Museli jsme to zastavit,“ popisuje prezident Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif.

Organizátoři podle něj původně zvažovali posunutí zápasů, s přibývajícími pozitivními případy to ale bylo čím dál těžší. „Umíte si představit, že by nebylo seriózní, kdybychom posouvali čtvrtfinále nebo semifinále,“ vysvětluje s tím, že situaci změnila nakažlivější varianta omikron.

Podmínky včetně testování týmů po příletu totiž pořadatelé určili ještě předtím, než se o omikronu vědělo. „Když jsme je týmům představili, tak si některé i stěžovaly na to, že jsou až příliš přísné. Když se pak situace změnila, tak jsme udělali další opatření,“ obhajuje postup prezident Hockey Canada Scott Smith.

Jenže ani to nestačilo. Není jasné, odkud se hráči nakazili, ale podle dostupných informací se například na hotelu v Red Deeru měla konat svatební oslava. Týmy pro sebe sice měly zarezervované patro, ale nebyly jako loni v úplné izolaci. „Experti nám řekli, že to bude stačit, ale omikron to změnil,“ říká Tardif.

Junioři by se ale mohli mistrovství dočkat aspoň v létě. „Zrušili jsme tuto událost, ale nevzdáváme se. Dlužíme to fanouškům i hráčům, pro které je to důležitý okamžik v jejich kariérách,“ uvádí prezident IIHF a naznačuje, že by se šampionát mohl konat po květnovém seniorském mistrovství světa ve Finsku.

„V červnu, červenci nebo srpnu. Nevím. Ale v lednu na tom začneme pracovat. Snad přijdeme s příjemným překvapením,“ říká s nadějí v hlase Luc Tardif. A jak doplňuje, o náhradních termínech se bude jednat i u dalších šesti zrušených turnajů včetně mediálně hodně skloňovaného MS hokejistek do 18 let.

„Možná pro to nebudou podmínky, ale věřte mi, že pro to uděláme všechno. Dejte nám čas a pak nás můžete soudit,“ reaguje Tardif na kritiku. „Prohráli jsme bitvu, ale jsem si jistý, že neprohrajeme válku,“ přidává se viceprezident IIHF Petr Bříza.

Pokud by se zrušené mistrovství konalo, mohli by se ho zúčastnit i hokejisté ročníku 2002, přestože by jim bylo už dvacet let a za normálních okolností by měli po mládežnické kariéře. „Je důležité, abychom turnaj uspořádali pro stejné hráče,“ ujišťuje šéf federace, který detaily doplnil v rozhovoru pro ruský web Championat.com.

V něm upřesňuje, že turnaj by se opět konal v Kanadě, za čímž jsou i finanční možnosti pořadatelů. „Ještě si nejsem jistý, jestli v Edmontonu nebo v jiném městě,“ říká. Znovu pak potvrzuje to, že na šampionát by mohli i hráči, kterým by už bylo dvacet let. Týmy by ale měly mít možnost svoji sestavu změnit.

Termín by pak podle Tardifa vyšel nejspíš na červen. „Rádi bychom uspořádali normální turnaj. Myslíme si, že se situace do té doby zlepší,“ uzavírá odpovědí na otázku, zda se bude zrušené mistrovství případně konat v bublině.

