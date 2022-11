Mrázek se vrací do tréninku. Smůla už se musí otočit, doufá

Když Petr Mrázek přicházel v létě do Chicaga, měl v hlavě jediný cíl. Přizpůsobit trénink svému tělu a zůstat zdravý. Plán se však zhroutil už na začátku sezony, kdy ho opět zradilo vlastní tělo. Momentálně to naštěstí pro něj není tak vážné, do hry by se měl vrátit v blízké budoucnosti.

Třetí zápas a bylo zle. Zase ta proklatá třísla! „Naštěstí se teď cítím poměrně dobře,“ řekl. „Když se to v zápase stalo, nebylo to tak hrozné jako loni. Jen jsem ohledně toho chtěl být opatrný.“

O tom, že už se stala i vážnější zranění, svědčí i to, že Mrázek neodstoupil hned poté, co se to stalo. Nějakou čtvrthodinku totiž odchytal i s nepříjemným pocitem zdravotní indispozice. Nechtěl totiž dostat do nepříjemné situace svého kolegu Alexe Stalocka.

„Do konce třetiny zbývalo tak šest minut. V přerušení jsem se u lavičky bavil právě s Alexem. Řekl jsem mu, že to nějak zkusím, nějak to přežiju,“ popisoval Mrázek. „Moc dobře totiž vím, jaké to je, když jdete do brány pět nebo šest minut před koncem.“

Všechno to přitom bylo k vzteku. Přes léto návštěvy odborníků, snaha změnit trénink, opatrnost. Nepomohlo nic, opět přišel ten prázdný pocit a vědomí, že se sezona přeruší kvůli zranění.

„Stalo se to víceméně z ničeho,“ krčí rameny. „Šel jsem na zem a ucítil jsem něco v tříslu. Nebyl to žádný velký zákrok, nic. Ani jsem nebyl naštvaný, protože dělám vše proto, aby se to nedělo. Už se to musí otočit.“

Blackhawks s Mrázkem nikam nespěchají. Do play off se neženou, sezona je stále na začátku a nemá cenu hnát někam gólmana, který s daným zraněním má častou zkušenost. Český gólman se však k návratu blíží, o víkendu poprvé bruslil a v týdnu se objevil na rozbruslení. V sestavě by se mohl objevit přibližně za týden.

„Jsem rád, že to nebylo nic vážného,“ dodal. „Těším se, až otočím list a budu pokračovat tam, kde jsem skončil. A taky, že si konečně užiju hokej!“

