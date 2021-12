Minnesota se chystá na původně odložené Winter Classic. Bude to velký den, shodují se bývalí útočníci Wild

Kanadsko-americká NHL má nyní na programu přestávku. Chystá se však na tradiční Winter Classic, které se znovu odehraje na Nový rok. Do svého druhého utkání pod širým nebem nastoupí hokejisté St. Louis, kteří po zkušenosti z roku 2017 tentokrát zavítají do Minnesoty. Tam na ně bude čekat domácí Divočina.

Právě duel mezi Minnesotou a St. Louis se měl hrát už v rámci minulé sezony. Liga však začínala až v polovině ledna, tudíž nebyl čas a prostor na to, aby se dlouho očekávané utkání odehrálo v plánovaném termínu. Kvůli neutěšené covidové situaci musela NHL akci přesunout na následující rok.

Ani teď není situace o moc lepší, avšak vedení soutěže i nadále počítá s tím, že se zápas odehraje tradičně 1. ledna, navzdory velkému množství odložených zápasů vinou nemoci Covid-19.

Hostitelem hokejové show bude stadion Target Field. Jedná se o domácí stánek celku Minnesota Twins, který působí v Major League Baseball. Kromě baseballu se na stadionu hrají i fotbalové zápasy, čas od času jsou na něm pořádány také koncerty. Stavba byla otevřena v roce 2010, hostila i utkání hvězd MLB. Prostory tribun pojmou celkově 39 504 diváků.

Není tomu tak dávno, co se na Target Field byli podívat dva bývalí hráči NHL. Prohlídky se zúčastnili Ryan Carter a Thomas Vanek, kteří určitou část své kariéry spojili právě s Minnesotou. Oba nastoupili do utkání pod širým nebem v sezoně 2016, kdy se Wild v rámci turné Stadium Series utkali s Chicagem. Minnesota si tehdy s Blackhawks poradila jednoznačně 6:1, branku vstřelili oba jmenovaní hokejisté.

„Hraní na Yankee Stadium bylo úžasné, jednalo se prostě o neopakovatelný zážitek,“ prohlásil Carter. Na slova bývalého spoluhráče navázal i sedmatřicetiletý Rakušan: „Je to velký den, na který se přijde podívat celá vaše rodina i vaši přátelé. Podpoří vás, přičemž udělají i krásné fotky. Každý se těší na tento speciální zápas.“

„Zároveň se musíte rychle přizpůsobit podmínkám. Specifická je i rozcvička, při které se rozhlížíte všude okolo. Jakmile se začne hrát, naplno bojujete o dva body do tabulky. Proti rivalovi z divize prostě chcete uspět za každou cenu,“ má jasno Vanek.

Do propagace akce se zapojil i obránce Wild Matt Dumba, jenž dívčí mládežnický tým Minnesoty obdaroval vstupenkami na dlouho očekávanou událost. Hokejista, který v sezoně 2019/2020 získal King Clancy Memorial Trophy určenou pro toho, kdo nejlépe ukazuje své vůdčí schopnosti na ledě i mimo něj, předal mladým hokejistkám předčasný vánoční dárek.

„S pár děvčaty jsem komunikoval během posledních pár let na svém kempu Hockey Without Limits. Bude jistě příjemné vidět v hledišti známé tváře. Snad se jim to bude líbit,“ věří Dumba. „Je to dobrá zpráva pro ženský hokej,“ doplnil.

Hokejisté St. Louis odehráli Winter Classic už na počátku roku 2017. Tehdy se na domácím Busch Stadium střetli s Chicagem. Před návštěvou téměř padesáti tisíc diváků utkání dokázali vyhrát, svého soupeře přemohli poměrně hladce 4:1.

