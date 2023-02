Míň nájezdů, více prodloužení? Začínají se ozývat i hráči

Pryč jsou doby, kdy diváci hltali samostatné nájezdy. V poslední době se totiž mnohem více ozývají hlasy, které říkají, že to taková sranda není. A že to je vlastně pořádně nefér. Ozývají se však nejen fanoušci, ale také hráči.

Zavedení prodloužení tři na tři bylo totiž trefou do černého. Prodloužení je mnohem větší zábava, fanoušky ihned zaujalo. Jde o intenzivní kus hry, během kterého se pořád něco děje.

Nájezdy zavedla NHL do sezony 2005/06. Šlo nejen o změnu v systému, kdy přestaly existovat remízy, ale také o nástroj, jak nalákat více fanoušků. Jenže po čase se přešlo na zmiňované prodloužení tři na tři, které opravdu zvedá ze sedaček.

A více baví i hráče.

„Prodloužení tři na tři je pro hokej naprosto skvělé,“ chválil například tento formát Troy Terry, útočník Anaheimu. „Nás hráče to baví. Je to mnohem hokejovější než nájezdy.“

Hlavou kroutí i bek Chicaga Seth Jones. „Nájezdy baví fanoušky. Chápu, proč je máme. Ale někdy bojujete 65 minut jen proto, abyste pak nebyli odměněni kvůli nájezdům. Někdy to není fér.“

To Connor McDavid tak diplomatický nebyl. Pro kanadskou stanici Sportsnet totiž řekl, že „nikdo nechce vidět, jak zápas končí na nájezdy“.

Nabízí se tak jedno řešení. Prodloužit prodloužení. Zvýšila by se tím šance na vstřelení branky, diváci by se bavili a hráči by byli spokojení, že rozhodl hokej, ne dovednostní soutěž.

„Když prohrajete na nájezdy i přes to, že jste měli v zápase spoustu dobrých pasáží, tak to bolí o dost víc. Získaný bod vás nezajímá,“ řekl k tomu trenér Vegas Bruce Cassidy. „Pokaždé co v NHL vyhrajete, a to jakýmkoliv způsobem, cítíte se dobře. Ale když prohrajete na nájezdy, rozdýcháváte to opravdu těžko.“

