McDavidův dětský sen je zase o čtyři roky dál. Je těžké popsat, jak se cítím, pronesl

Dění okolo Zimních olympijských her už je sice delší dobu rozhodnuté, ale poprvé k situaci promluvil i jeden z nejlepších hráčů planety Connor McDavid. Edmontonský kapitán, který sní o prvním startu pod olympijskými kruhy, se totiž ani napodruhé nedočkal a v jeho mysli nyní převládá hořké zklamání.

Kanadská hvězda si je samozřejmě vědoma současné epidemiologické situace, jenže její celoživotní přání se zase vzdálilo minimálně o čtyři roky. „Celá věc je obrovské zklamání. Je těžké vyjádřit slovy co si právě myslím. Nejen já, ale i spousty dalších kluků, kteří se nedostali,“ reagovala olejářská sedmadevadesátka na aktuální dění.

Slavný forvard po úspěchu v dresu s javorovým listem touží tak moc, že dokonce sám přednesl návrh ohledně dalšího Světového poháru s vizí turnaje nejlepších proti nejlepším.

McDavid přišel o olympiádu už podruhé v řadě. Tentokrát ho to ale může mrzet o trochu víc, protože bylo velmi pravděpodobné, že by si své dětské tužby splnil i s kapitánským céčkem na hrudi. „Opravdu už potřebujeme najít nějakou cestu, jak hráče z NHL dostat na tento turnaj. Nemůžeme přece být osm let bez olympiády“ pokračoval nejproduktivnější hráč posledního ročníku nejslavnější ligy světa.

Zklamaný není jen on a hráči zámořských soutěží, ale také diváci po celém světě. Představa, že by se v jedné lajně mohl představit například McDavid s Crosbym, určitě rozvášnila nejednoho fanouška.

Turnaj za účasti hráčů z NHL by jistě ukázal, jak si na tom jednotlivé země stojí a poodhalil, kteří hráči jsou skutečnými tahouny mimo úzká kluziště kanadsko-americké ligy. Všichni toužili po srovnání mezi elitou. „Chcete hrát na olympiádě, pro mě jako pro hokejového hráče je to největší možné jeviště. Chceme vidět poměření sil mezi nejlepšími hráči na světě,“ dodal hvězdný Kanaďan.

Jeho účast byla ovšem v ohrožení ještě před finálním verdiktem. Pořadatelé her totiž po národních výběrech vyžadovali pětitýdenní karanténu a ta by jistě stála za rozmyšlenou. Pauza dlouhá více než měsíc by bezpochyby mohla uškodit nejen formě, ale i mentálnímu rozpoložení hráčů. To by McDavida jistě nepotěšilo, protože společně se svým týmovým kolegou Draisaitlem vede kanadské bodování celé NHL.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+