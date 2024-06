McDavid zbořil rekord. Tohle je pro naše fanoušky, zářili hráči Oilers

Konečně! Pohár pro vítěze Stanley Cupu byl v Edmontonu nachystán, bohužel pro domácí ne pro ně. Oilers však těžký úkol zvládli a vykřesali naději. Floridě naložili osm gólů, na polovině z nich měl bodový podíl Connor McDavid. Ten si odškrtl jeden z rekordů.

V Rogers Place se zhasla světla a na velkých obrazovkách se objevil citát kapitána Edmontonu Oilers Connora McDavida: "Prostě fanděte. Není konec, dokud není konec."

A skutečně není. Oilers se v sobotním čtvrtém utkání finále vyhnuli vyřazení. Před svými vášnivými a bouřlivými fanoušky se konečně probrali a vyhráli nad Floridou 8:1. Práce ale pokračuje, stav 1:3 stále vypadá hrozně. „Musíme jet na Floridu, odvést pořádnou práci a dotáhnout to zpátky do Alberty," zavelel McDavid, který v noci dosáhl na 32. asistenci v jednom play off, čímž překonal rekord Wayna Gretzkyho z roku 1988.

Na to už jsou spoluhráči tak nějak zvyklí. Ale fanoušci, ti prý sehráli ještě větší roli.

„Byli fenomenální," smekl útočník Zach Hyman. „Musíme tam vyhrát, abychom jim dali další šanci se takhle předvést. Určitě to bude šílené. Nechci předbíhat, ale jsem si jistý, že pro protivníka to není úplně příjemné."

Florida navíc v průběhu zápasu vystřídala jinak bezchybného brankáře Sergeje Borbovského, důvěru to možná nahlodá.

Co ale nelže, jsou čísla. Třikrát se v této sezoně pod trenérem Krisem Knoblauchem stalo, že Oilers prohráli třikrát za sebou, tedy stejně jako v tomto finále. Jejich odezva? Osm, šestnáct a pět výher za sebou.

Neuvěřitelná bilance, která dodává naději. „Vzhledem k průběhu sezony by to dávalo smysl," přikývl Connor Brown. „Je to opravdu jedinečná sezóna a myslím, že jsme jedinečný tým. Není mnoho situací, kdy můžete ve finále Stanley Cupu prohrávat 0:3 a mít pocit víry, ale my to tak máme, opravdu.“

McDavid se ale snaží nepředbíhat.

„Tohle byla jen jedna výhra, nic víc," dodal. "Nezáleží na tom, jestli dáte osm gólů nebo jeden, je to jen jedno vítězství. Teď je musíme dotáhnout z Floridy zpátky sem.“

