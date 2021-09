McDavid se těší na olympiádu: Hrát s Crosbym je sen

Kdyby se měl vybrat jeden hráč, který o účasti na olympiádě mluvil nejčastěji, asi bychom museli ukázat na Connora McDavida. Nakonec se mu jeho přání splní. Pravda, nic oficiálního ještě není, jelikož nominace zatím neproběhla, nicméně asi nikdo nepochybuje o tom, že se McDavid olympiády zúčastní. A splní si tím hned dva sny.

„Olympiáda je pro mě nejvíc, protože je to největší sportovní akce. Jako elitní sportovec na takových akcích jednoduše nechcete chybět,“ cituje McDavida Edmonton Journal. „Dokonce bych ji přirovnal ke Stanley Cupu. Ten řadím jenom o kousíček výš. Zlatá medaile by byl neskutečný úspěch.“

Kanada bude jednoznačně největším favoritem na zisk zlata. Kolébce hokeje dorostla další neskutečná generace, a tak bude zajímavé sledovat, jak se poskládají jednotlivé útoky. S McDavidem by kupříkladu mohl hrát další expres Nathan MacKinnon či floridská hvězda Jonathan Huberdeau

„MacKinnon je nesmírně šikovný, bleskově rychlý… Bylo by super si s ním zahrát. Už se nám to povedlo na Světovém poháru před pěti lety. Mohlo by nám to klapat, ale všichni kanadští útočníci jsou vynikající,“ smekl poklonu nejproduktivnější borec minulé sezony.

Co se týče mezinárodní scény, zde je McDavid veleúspěšný. Zlaté medaile mu doma visí z šampionátů osmnáctek, juniorů i dospělých. Pokud by v zimě získal i prvenství z olympiády, měl by dokonalou sbírku.

Největší sportovní akce mu však zatím uniká. Když se událost pod pěti kruhy konala v roce 2014 v Rusku, McDavidovi bylo sedmnáct let a válel v juniorské lize. Zápasy tak hltal pouze u televize. O čtyři roky později už se mohl zúčastnit. To by se ale NHL musela domluvit s Mezinárodním olympijským výborem.

„Rozuměl jsem tomu, je to byznys. Musí to dávat smysl pro všechny strany. Ale my hráči jsme umírali touhou tam jet. Jsem moc rád, že se to letos změnilo,“ neskrýval nadšení.

Na olympiádě by si mohl splnit třeba rovnou tři sny. Ten první je jasný, a sice se velké události alespoň zúčastnit. Kdyby olympijské hry vyhrál, to by taky bylo něco. Pak je tu ale ještě jedna věc. Zahrát si s velkým idolem, Sidneym Crosbym.

„Se Sidem jsem v jednom týmu nikdy nehrál. Jestli se to podaří, budu u vytržení, splnil by se mi velký sen,“ těší se.

Nadšení by rozhodně byli i všichni hokejoví fanoušci. Tedy až na obrany soupeřů.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+