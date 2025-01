Letang jako učitel? Tuhle roli beru, říká. Pod křídly mu roste nová naděje

Owen Pickering byl naprosto ohromen, když se poprvé setkal s Krisem Letangem. A není se čemu divit. Stalo se to během draftu NHL v Montrealu v roce 2022, kdy byl Pickering vybrán Pittsburghem v prvním kole. Pro osmnáctiletého obránce by byl zážitek sama o sobě už jen přítomnost na pódiu v Bell Centre. Když však jeho jméno oznámil Letang, okamžik se stal ještě výjimečnějším.

Letang, který byl jen pár hodin předtím oznámen jako hráč s čerstvě podepsanou šestiletou smlouvou, byl požádán vedením Penguins, aby se připojil k týmu v aréně a zároveň osobně vyhlásil jméno svého budoucího spoluhráče. Pro mladého Pickeringa to byl nezapomenutelný moment. „Nejlepší pocit na světě,“ prohlásil tehdy. „Je to neskutečné, zvlášť když to byl Kris Letang, kdo to oznámil. Byl jsem prostě ohromen.“

O dva a půl roku později je Letang stále výraznou postavou v Pickeringově kariéře. Tentokrát však ne jako idol, ale jako spoluhráč a občas i obranný partner. Pickering, který debutoval v NHL v polovině listopadu, se nyní na Letanga spoléhá ve všem, co se týká hokeje. „Během zápasu mě učí,“ řekl Pickering nedávno. „Pravděpodobně ho otravuju otázkami. Snažím se z něj dostat co nejvíce informací. Hodně mi to pomáhá.“

Pro Letanga není role mentora žádnou novinkou. V předchozích čtyřech sezónách byl jeho svěřencem třeba P.O. Joseph. Joseph, který se po odchodu jako volný hráč v létě vrátil k Penguins prostřednictvím výměny se St. Louis, popsal svůj vztah s Letangem jako velmi přínosný. „Byl jsem u něj doma, a bylo skvělé být zase v jeho blízkosti,“ uvedl Joseph.

Letang, který sám kdysi jako mladý hráč hledal vedení, nezapomíná, jak důležitá byla pro něj podpora zkušenějších spoluhráčů. „Mark Eaton byl skvělý, protože jsme spolu hráli v páru, zvlášť v mé první sezoně,“ vzpomínal Letang. „Ale Brooks Orpik měl na mě obrovský vliv mimo led, hlavně co se týče péče o tělo. Hodně jsem ho tehdy obdivoval.“

Trenér Penguins Mike Sullivan oceňuje Letangovu ochotu pomáhat mladým hráčům. „Je skvělý,“ řekl Sullivan. „Mluví s nimi, když se vrátí na lavičku a je pro ně velkou oporou. Ti kluci mají jedinečnou příležitost učit se od někoho, kdo toho zažil tolik a kdo byl tak úspěšný.“

Letang si i po 19 letech v NHL pamatuje, jaké to bylo začínat. Proto se snaží být pro mladé hráče oporou. „Když jste mladí, vím, jaké to je,“ říká Letang. „Můžete být nervózní, nechcete dělat chyby. Chcete, aby vám někdo pomohl, ať už jde o pokrytí prostoru, hru při vhazování nebo jiné situace. Snažím se jim předat co nejvíce znalostí. Owen klade spoustu otázek. Chce se učit a každý den se zlepšovat. To je skvělá vlastnost mladého hráče.“

