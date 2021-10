Koňská injekce sebedůvěry! Chytil se dokonale naladil na nejdůležitější sezonu kariéry

Poprvé se v dresu newyorských Rangers blýskl hattrickem. Že to byla jen příprava? S tím na Filipa Chytila nechoďte, pro jeho psychiku šlo o veledůležité trefy. "Víte, někdo řekne, že to byl pouze přípravný mač, ale pro mě ty góly i vyhrané derby mají význam," prohodil poté, co sestřelil Ostrovany. Výhra 5:4 po prodloužení, ještě nad největším rivalem, je pro talentem nabitý kádr parádně zvládnutou generálkou na novou sezonu. A pro pracanta z Pravčic koňskou injekcí sebedůvěry.

Chytila čeká nejdůležitější sezona profesionální kariéry.

Proč? Ve dvaadvaceti letech může ukázat, že si zaslouží mnohem víc prostoru než 13 minut za večer. Že může táhnout celou formaci. Že jeho schopnost zavážet puky do útočného pásma stojí za to, aby pravidelně hrál nejhůř na postu třetího centra.

A že by mohl v mančaftu, kde není na této pozici takový přetlak, klidně vést elitní útok a sázet spousty gólů. Ránu na to má!

Chytil dělá vše pro to, aby zažil povedený ročník.

V létě stával ve čtyři ráno a od časných hodin dřel na ledě. Pomáhal mu známý svéráz Radek Duda i agent a zároveň někdejší vynikající extraligový kanonýr Jaroslav Balaštík. Učenlivý borec pálil jeden kotouč za druhým, piloval různé herní situace, hledal cesty ke zlepšení.

Mezitím v zámoří vyšla na respektovaném webu The Athletic analýza, která vyzdvihovala ony Chytilovy vstupy do útočného pásma, předurčovala jej pro roli v manhattanské lajně číslo 3 a mluvila o tom, že jeho největší hodnota spočívá v trejdu.

Ne, rozhodně není sci-fi představa, že by se Chytil mohl stěhovat. Jednadvacítka draftu roku 2017 by ráda vystřelila mezi nejlepší mladé hráče v NHL, jako se to čerstvě povedlo Martinu Nečasovi. Velkému kamarádovi, s nímž se na stadionech potkává odmala.

Má vyšší strop, než jsou pozice, které mu mohou Jezdci nabídnout. Než se na jaře zranil, hrál nejlepší hokej v životě.

Na eventuální výměnu zatím nemyslí. Je týmovým hráčem, dýchá pro Blueshirts. Soustředí se na to, aby si zvykl na nový systém kouče Gerarda Gallanta. Je vnímavým žákem a s takovými Gallant umí pracovat. I to je důvod, proč by Chytil mohl konečně naplno prorazit.

A zažehnout opravdovou Chytilmanii, jejíž záblesky už ukázal.

Fanoušci v New Yorku ho mají rádi. Líbí se jim jeho individuální akce i bezprostřednost. Jen by se přáli, aby byl zapnul "beast mode", tedy formu, s jakou umí drtit soupeře, častěji. Třeba po boku Vitalije Kravcova, o rok mladšího Rusa, s nímž o víkendu válel.

Chytil se rok od roku zlepšuje. Teď je ale chvíle pro největší výkonnostní skok. Má v kapse dvouletou překlenovací smlouvu. Je jen na něm, jestli se tou další vystřelí mezi nejlépe vydělávající české sportovce.

Rozhodně mu pomůže, když se budou řídit Balaštíkovou radou: "Častěji střílej!" Po čerstvé dávce sebedůvěry se jí bude ochotně řídit.

