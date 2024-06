Konec v NHL! Do Česka se vrací obránce Šimek

Jednatřicetiletý obránce Radim Šimek se po sedmi ročnících v zámoří vrací do Tipsport extraligy, a to opět do Liberce. S Bílými Tygry podepsal smlouvu do konce sezony 2026/2027.

Kolem Šimka jistě kroužily movité kluby od extraligové konkurence, ale... „V hlavě jsem měl, že chci k Tygrům a jsem nesmírně rád, že se sem po sedmi letech vracím," říká všestranný zadák v rozhovoru pro liberecké stránky.

Právě z Liberce v roce 2017 odcházel do NHL, v níž v dresu San Jose nastřádal dohromady 209 startů. „Chci navázat na výkony, které jsem tu předváděl před svým odchodem do Ameriky," hlásí Šimek.

Celý uplynulý ročník strávil v AHL: na farmách Sharks a Red Wings odehrál 57 utkání, ve kterých pomohl k produktivitě čtyřmi góly a patnácti asistencemi. V červnu mu vyprší smlouva s Detroitem a novou nepodepíše. „Do naší organizace přichází skvělý člověk a vynikající hokejista, morální lídr a vzor pro naše mladé hráče," raduje se z hvězdné posily hlavní kouč Filip Pešán.

Když se s Libercem před sedmi lety loučil, Bílí Tygři byli na extraligovém vrcholu: Šimek s nimi získal zlato a stříbro. „Do NHL se prosadil díky své vynikající hře v defenzivě v kombinaci s ofenzivními choutkami. Já věřím, že takový hokej od Radima v tygřím dresu opět uvidíme," přeje si liberecký trenér. Naráží tím na Šimkovy úchvatné výkony z ročníků 2014/2015 a 2016/2017, kdy byl v základní části Tipsport extraligy nejlepším střelcem mezi beky (s deseti, respektive jedenácti trefami).

Účastník tří světových šampionátů (a majitel bronzu z MS 2022) je pro Bílé Tygry třetí zvučnou letní posilou: brankoviště bude opět střežit Petr Kváča, ofenzivu staronově podpoří Adam Musil. Společně se pokusí nahradit přínos odcházejících opor v čele s Ronaldem Knotem, Jakubem Rychlovským a Adamem Najmanem.

Share on Google+