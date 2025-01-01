NHL.cz na Facebooku

Kiviranta pokračuje v Coloradu. Podepsal roční kontrakt

10. srpna 1:25

Vladimír Vykoukal

Finský útočník Joel Kiviranta se s Coloradem dohodl na dalším prodloužení své smlouvy a podepsal roční kontrakt, díky němuž si přijde na 1,25 milionu dolarů.

Kiviranta do NHL vstoupil v dresu Dallasu, kde strávil čtyři sezóny. Fanouškům se do povědomí zapsal zejména svým výkonem v 7. zápase druhého kola play-off v roce 2020, kdy hattrickem poslal Stars do konferenčního finále. Paradoxně to tehdy bylo proti Coloradu, kam následně přestoupil.

Teď má finský forvard za sebou nejlepší rok své kariéry, když nasázel 16 gólů. V posledních dvou letech byl stabilním členem třetí a čtvrté řady Colorada a je ceněn za práci na obou koncích hřiště.

„Joel je velmi pracovitý a zodpovědný hráč, který ukázal, že dokáže být velmi platný ve hře pět na pět. Je stabilním členem naší sestavy a jsme rádi, že náš dres bude oblékat i příští rok,” okomentoval podpis generální manažer Colorada Chris MacFarland.

Kádr Avalanche jinak během léta prošel spíše kosmetickými úpravami. Tým opustili zkušení útočníci Charlie Coyle, Miles Wood a Jonathan Drouin, obrana pak přišla o Ryana Lindgrena. Toho by ale měl nahradit matador Brent Burns. Největší posilou by ovšem měl být návrat kapitána Gabriela Landeskoga, který se po skoro tříleté absenci vrátil na led během minulého play-off. Je tedy jasné, že ambice Colorada budou znovu ty nejvyšší.

 

