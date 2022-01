Kdepak Roy, Montreal sáhl po Hughesovi! Habs má vzkřísit exagent Bergerona či Letanga

Hned o třech bývalých gólmanech se mluvilo jako o možném nástupci Marca Bergevina na postu generálního manažera montrealských Canadiens. Padala jména Marca Denise, Roberta Luonga a hlavně Patricka Roye, který se sám veřejně o náročnou funkci přihlásil. Návrat St. Patricka se ovšem nekoná, v posledních dnech už bylo jasné, že se okruh kandidátů zúžil a legendární brankář zůstal mimo hru. Coby tři finalisté měli zůstat Daniel Briere, Mathieu Darche a Kent Hughes. Volba nakonec paradoxně padla na toho, jehož jméno nejméně evokuje francouzštinu. Ovšem nenechte se tím zmást.

Hughes je montrealským rodákem a ovládá oba klíčové jazyky, bez nichž se GM Habs neobejde.

Že jste o něm nikdy neslyšeli? S manažerskými pozicemi zkušenost nemá, ale jednoznačně jste se s jeho jménem mohli setkat při čtení obsáhlejších textů o hokejových superhvězdách. To on totiž vyjednával smlouvy pro Vincenta Lecavaliera či Patrice Bergerona.

Ano, Hughes patřil mezi nejuznávanější agenty, na jeho služby spoléhali také Darnell Nurse nebo třeba Kris Letang. V oboru má přes 20 let praxe, vždyť zmíněného Lecavaliera zastupoval už od roku 1998, kdy se "Vinny" stal jedničkou draftu NHL.

Právě tyto zkušenosti zaujaly majitele Canadiens Geoffa Molsona. "Za ta léta, co dělal agenta, si Kent vybudoval excelentní reputaci. Napříč hokejovým světem je velmi uznávaným člověkem. Jsem nadšený, že jej můžeme přivítat v našich řadách."

Hughes by měl vytvořit pracovní tandem s Jeffem Gortonem, viceprezidentem hokejového provozu. Očekává se, že budou úzce spolupracovat a to na denní bázi. „Díky mixu znalostí, které mají, by se mohli stát údernou dvojicí, co pozvedne Montreal ze současné bídy.

Molson má o Hughesovi, bývalému centrovi, co hrával za univerzitu v Middlebury, vysoké mínění. Svědčí o tom i pětiletý kontrakt, pod který 18. generální manažer v dějinách Habs čerstvě připojil svůj podpis. Ne, Hughes skutečně nemá být nějakým dočasným řešením.

"Věřím, že je pro Montreal tím pravým. Při hledání nového GM jsme vedli pohovory s celou řadou vysoce kvalifikovaných kandidátů, ale Kent mezi nimi vynikal," podotkl Gorton. "Jsem přesvědčený, že jeho know how bude ohromným přínosem pro náš klub."

Hughesova rodina je prokořeněna hokejem. Kentův bratr Ryan si zahrál tři mače za bostonské Medvědy, shodou okolností velkého rivala Habs. Kentův mladší syn Jack by měl přijít v letošním draftu na řadu v prvním kole, starší potomek Riley patří newyorským Rangers.

Montreal chystá tiskovou konferenci, kde ještě více představí jednapadesátiletého Kanaďana, na středu.

