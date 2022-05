Kane chytil v Edmontonu druhý dech a táhne tým v play-off

Bouřlivák a problémový jedinec - takovou vizitku si během svého působení v NHL vybudoval Evander Kane. Třicetiletý útočník byl vloni po porušení koronavirových opatření suspendován na 21 zápasů, následně se řešilo, zda nelegálně nepřekročil hranice Kanady. Vše nakonec vyvrcholilo tím, že mu jeho tehdejší klub, San Jose Sharks, vypověděl smlouvu.

Po kanadském hokejistovi, který byl v tu chvíli volným hráčem, sáhl Edmonton a 27. ledna s ním podepsal jednoletý kontrakt. Už teď je jasné, že vedení Oilers neprohloupilo. Kane si ve 43 zápasech připsal 39 bodů a daří se mu i v právě probíhajícím play-off. Když ale v týmu začínal, neměl to kvůli dlouhé pauze vůbec jednoduché.

„Nebyl jsem v úplně ideální pozici, nezačínal jsem tuhle sezonu od začátku. Ale cítím se opravdu sebejistě a myslím, že se ze mě každým rokem stává lepší hráč,“ řekl Kane v rozhovoru pro NHL.com.

Jeho spoluhráč Zach Hyman tvrdí, že Kane do kádru zapadnul takřka ideálně. „Jeho produktivita a to, co do týmu přináší, změnilo naši dynamiku. Zlepšil naši hru ve všech ohledech. Je to skvělý spoluhráč. Pochopitelně se jeho příchod hodně řešil, ale myslím si, že udělal všechno pro to, aby jakékoliv předsudky zmizely.“

Kane hrál během sezony ve formaci s centry Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem, Právě s McDavidem nastupuje i v aktuální play-off sérii proti Los Angeles. „Myslím, že nejvíc podceňovaným je jeho zakončení. Zdá se, že je vždycky ve správný čas na správném místě,“ chválí Kanea letošní vítěz Art Ross Trophy pro nejlepšího střelce základní části.

Právě sehrání se s rychlíkem McDavidem bylo pro Kanea možná náročnější výzvou, než samotný návrat na led. „V prvním zápase jsem chtěl puk dostat jen na Connora a vypadalo to, jako bych nikdy nehrál v NHL. Teď už jsem ale zpátky a spolupráce s ním je snadná,“ říká.

Slušnou formu, kterou se Kane prezentoval v základní části, si přenesl i do závěrečných bojů o Stanley Cup. V nich je s pěti přesnými zásahy na vrcholu tabulky střelců, ve třetím utkání proti Kings navíc vstřelil svůj historicky první hattrick v play-off.

Výkonů produktivního Kanaďana si váží i trenér Edmontonu Jay Woodcroft. „Je to rozený zakončovatel, navíc ve formaci s Connorem, který je jedním z nejlepších tvůrců hry, nejlepších hráčů na světě. Když dáte tyhle dva typy k sobě, budou se dít dobré věci. Je jedním z důvodů, proč jsme aktuálně tam, kde jsme.“

Stav série mezi Los Angeles a Edmontonem je 2:2 a páté vzájemné utkání týmy sehrají v noci z úterý na středu. A kdo ví, třeba ho opět rozhodně právě Evander Kane.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

