Kadriho opět minula pozvánka do reprezentace. Proč?

9. srpna 4:17Adam Čuba
Minulý týden zveřejnila Hockey Canada nominaci na letní „Orientantion camp“ v Calgary, který má zahájit přípravu na únorové ZOH v Miláně. Pozvánku dostalo hned 42 hráčů, paradoxně Nazem Kadri, jinak útočník právě calgarských Flames, mezi nimi ale chybí a jeho šance na start pod pěti kruhy se jeví jako mizivé.
Hockey Canada přitom ukázala hned na šestadvacet útočníků, co do kvality by se Kadri do tohoto výběru vlézt mohl. Ne snad, že by jej většinová veřejnost hned viděla v olympijské nominaci, nicméně neúčastí na kempu se jeho už tak malé šance scvrkávají na minimum.
Reprezentace se zdá být útočníkovi s libanonskými kořeny zapovězená, naposledy reprezentoval na MS 2014, tedy před více než deseti lety, kdy Kanada nepřešla přes čtvrtfinále, před tím národní dres oblékl už jen jedinkrát, na MS juniorů 2010, kde Kanada brala stříbro.
Absence na letošním 4 Nations Face-Off se vzhledem k obrovské konkurenci dá ještě pochopit, mírně zdvižené obočí už vzbuzuje neúčast Kadriho na jakémkoli MS, kdy jeho tým nepostoupil do play off NHL a byl tak pro reprezentační účely plně k dispozici, což se stalo celkem šestkrát. V jeho 34 letech to není úplně lichotivá vizitka, přitom má jednoznačně co nabídnout. V NHL rodák z Londonu v Ontariu, pravidelně atakuje hranici třiceti branek, před třemi lety se dokonce blýskl 102 body a s Coloradem vyhrál Stanley Cup, v posledních dvou letech byl vždy nejproduktivnějším hráčem Calgary.
Možná i neúčast Kadriho na jakémkoli reprezentačním turnaji v posledních letech byla faktorem, proč Hockey Canada tahouna Flames opomenula. Přednost zkrátka dostali hráči, se kterými má kanadská reprezentace zkušenosti, a ideálně jí pomohli k zisku cenné medaile, ať už na Mistrovství světa, 4 Nations nebo na olympiádě.
Sám Kadri si zřejmě na pozvánku myslel, na sociálních sítích zareagoval na nominaci, ve které chyběl, třemi otazníky...
Právě tato trošku úsměvná reakce přinesla celé téma i do kanadské televize TSN. Zde se diskutující spíše klonili ke Kadriho opomenutí. „Měl dobrou sezonu, a je to velmi dobrý hráč, nicméně jako materiál pro ZOH jej nevidíme,“ zaznělo například. „Teoreticky by mohl v nějaké roli být platný, nicméně je před ním spousta dalších hráčů, kteří jsou pravděpodobně lepší volbou.“
Dalším důležitým argumentem, který rovněž zazněl na TSN, je to, že Kadri je centrem, což je post, kde má Kanada zkrátka plno. Možná, kdyby hrál na křídle, byly by jeho šance přeci jen o něco vyšší.
Nutno dodat, že nic ještě není definitivní, pokud by Kadri rozehrál sezonu NHL opravdu parádně, nikde není psáno, že se na ZOH nepodívá. Nejeví se to však pravděpodobně, Hockey Canada bude nejspíše pracovat s tím, co si na léto do Calgary pozve.
