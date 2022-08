Kadri definitivně mimo hru. Nahradí ho Avs Toewsem?

Vypadá to na definitivní konec nadějí návratu Nazema Kadriho do Colorada. Jedna z největších hvězd trhu s volnými hráči je stále bez angažmá a kuloáry se neslo, že špetka naděje s návratem do Avalanche stále existovala. Tahle možnost ale padá.

Důvod je jednoduchý. Peníze. Kadri totiž nechce ustoupit ze svého a newyorský novinář Larry Brooks, jenž je s děním v NHL pečlivě seznámený, v posledních dnech informoval, že Kadri stále trvá na svých požadavcích dlouhodobého kontraktu, jehož roční výše by měla přesahovat astronomických devět milionů dolarů.

Je jasné, že pro Colorado je tohle neřešitelný úkol. Jak ho tedy nahradí?

Dá se předpokládat, že první možností je brát z vlastních zdrojů. J. T. Compher je sice solidní útočník, avšak větší smysl dává dát prostor obrovsky talentovanému Alexi Newhookovi, výběru z prvního kola z před tří let.

Solidní čísla předvedl už v uplynulé sezoně, 71 utkání a 33 bodů není vůbec špatné, zvlášť když hrával okolo třinácti minut na zápas.

Trh však nabízí dvě zajímavé možnosti. Neříkáme, že jsou nějak extra reálné, nicméně minimálně zajímavé ano.

Stále bez angažmá je starý známý Paul Stastny. Je jasné, že v jeho šestatřiceti letech spíše čeká na to, jakému kandidátovi na Stanley Cup se uvolní místo. Jít do slabšího celku pro něj nemá smysl. V Coloradu by nechtěl žádnou velkou roli. Vždy byl příkladným týmovým hráčem a nikdy nedělal žádné dusno.

Na roční kontrakt s gáží mezi jedním a dvěma miliony dolarů by mohl být vhodným doplněním. Vždyť v minulé sezoně v tápajícím Winnipegu dokázal vstřelil 21 branek a dalších 24 připravil.

Druhou možností je Jonathan Toews. Ten by se odchodu ze zbořeného Chicaga nebránil, avšak základním předpokladem je, aby si Blackhawks nechali půlku z jeho platu, jenž přesahuje deset milionů dolarů. Zatímco Stastnyho by mohli ulovit už nyní, na Toewse by klidně mohli počkat až do uzávěrky přestupů.

Joe Sakic už několikrát ukázal, že je velmi zdatný obchodník.

Share on Google+