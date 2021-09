Ještě jednu šanci! Boyle a spol. na zkouškách

Před novou sezonou to bývá tradicí. Pro hráče, kteří nesehnali angažmá, existuje ještě jedna šance. Týmy si takové borce totiž můžou pozvat k sobě, aby s nimi trénovali. Jedná se o tzv. profesionální zkušební kontrakt. Prozatím takovou dohodu podepsalo pět borců. Kteří to jsou? A mají šanci?

Aktivní jsou v tomto směru Penguins, kteří pozvali hned dva hráče.

Prvním z nich je zavedeným jménem. Šestatřicetiletý Brian Boyle odehrál v NHL třináct sezon, v nichž nastoupil do 805 utkání. Nikdy to nebyl žádný stroj na body, vždy však vynikal příkladnou bojovností a zodpovědností v obraně.

V uplynulé sezoně angažmá nenašel, a je tak otázkou, jak na tom bude s kondicí i tempem. Do sestavy Penguins by však mohl být zajímavým přídavkem do čtvrté lajny. Navíc by byl skvělým lídrem.

Dalším hráčem, který se v Pittsburghu bude snažit prosadit, je Matt Bartkowski, jenž se narodil přímo ve městě oceli.

Na rozdíl od Boyla se hokeji v minulé sezoně aktivně věnoval, a to převážně na farmě Minnesoty. Naskočil však i do jednoho utkání NHL. Stejně jako jeho o tři roky starší kolega ale bude mít cestu do sestavy Penguins proklatě těžkou.

Zajímavé jméno míří do Toronta. Maple Leafs totiž dávají šanci Joshovi Ho-Sangovi. Většina fanoušků má tohoto hráče zaškatulkovaného jako problémového.

V organizaci Islanders se nedokázal prosadit, v posledním ročníku hrál navíc ve Švédsku, a to rovnou za dva týmy. Linköping s ním nakonec rozvázal spolupráci kvůli tomu, že jednoduše nebyl dostatečně dobrý.

Nyní dostává – dost možná poslední – příležitost v Torontu. Pokud se bude soustředit pouze na hokej a dá svou kariéru do pořádku, mohl by být pro Maple Leafs užitečným členem širšího kádru. Všechno je to o jeho hlavě.

V Coloradu zkouší obránce Jacka Johnsona. Ten před minulou sezonou podepsal trochu překvapivě s Rangers, což jejich fanoušci těžko kousali. Čtyřiatřicetiletý borec nakonec odehrál pouze třináct utkání, pak se zranil.

Joe Sakic, generální manažer Colorada, už několikrát ukázal, že obránců není nikdy dost. Nebylo by tak překvapením, kdyby si Johnson vysloužil minimální kontrakt.

Posledním jménem je Alex Gallant. Pro drtivou většinu příznivců hokeje neznámé jméno. Gallant už několik sezon působí ve farmářské AHL. Nedá se předpokládat, že by se do kádru Calgary, které ho zkouší, prosadil. Spíše se očekává jeho přesun na farmu Flames, kde působil poslední dvě sezony.

